Le nuove lavatrici Samsung si adatteranno agli utenti grazie al machine learning

Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo in Italia entro il mese di ottobre della sua nuova linea di lavatrici AI Control che, come si può intuire dal nome, sono dotate di intelligenza artificiale.

Attraverso il machine learning, spiega l’azienda, l’elettrodomestico sarà in grado di offrire un’esperienza d’uso personalizzata in base alle esigenze degli utenti offrendo, ad esempio, suggerimenti automatici per i programmi di lavaggio.

Le funzionalità di AI Control saranno ancora più ampie collegando la lavatrice alla rete Wi-Fi. In questo caso l’elettrodomestico sarà in grado non solo di basare i propri suggerimenti su informazioni aggiuntive, prime fra tutte quelle sulle condizioni meteo, ma potrà anche comunicare con dispositivi della stessa gamma. In base a un determinato ciclo di lavaggio, ad esempio, ne sarà consigliato uno corrispondente sull’asciugatrice AI Control.

Samsung Electronics sottolinea, inoltre, come l’interfaccia sia stata semplificata preferendo, ai controlli tradizionali, quelli touch. Sarà inoltre possibile gestire i programmi e le attività della lavatrice direttamente dallo smartphone grazie alla compatibilità con SmartThings, ovvero il sistema di smart home dell’azienda sudocreana, che permetterà di gestire i programmi dell'elettrodomestico in remoto e di ricevere notifiche.

Intelligenti ed ecocompatibili

Nell’introdurre le lavatrici AI Control, il vice presidente di Samsung Electronics Italia Daniele Grassi ha parlato di un “un cambio di passo nel settore” sottolineando come l’elettrodomestico sia “già pronto a raccogliere la sfida della nuova etichettatura energetica”.

Dal primo marzo 2021, infatti, entrerà in vigore la nuova etichettatura energetica che, come da normativa europea, prevederà come unica scala quella dalla A (massima efficienza) alla G (bassa efficienza).

La tecnologia QuickDrive promette infatti di ridurre il consumo di energia del 20% senza avere un impatto sulle prestazioni che, anzi, prevedono di ridurre della metà il tempo del lavaggio e offrire maggiore silenziosità.

Altre funzioni di Ai Control vanno anche nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale, spiega l'azienda, con un’ottimizzazione dell’uso del detersivo (ad esempio in base al peso del carico) e con lavaggi a bassa temperatura che permettono di risparmiare energia e che si preannunciano come più efficienti che in passato.

La serie di lavatrici Ai Control è stata presentata nel corso dell'evento Life Unstoppable dedicato alla gamma di prodotti Samsung pensati per una maggiore interconnessione tra dispositivi mobili, wearable, TV, audio, IT ed elettrodomestici.

Ai Control, come riporta il sito ufficiale Samsung, sarà disponibile in quattro versioni che arriveranno in Italia a metà ottobre.