BTicino lancia Smarther2: il termostato Intelligente per una gestione efficiente del riscaldamento domestico

BTicino presenta Smarther2 with Netatmo, un termostato intelligente che rivoluziona la gestione del riscaldamento domestico, rendendola semplice e precisa. Grazie all'App Home + Control, gli utenti possono monitorare e regolare la temperatura di ogni stanza da qualsiasi luogo, ottimizzando il comfort e i consumi energetici. Smarther2 rappresenta un passo avanti nella domotica, permettendo un'interazione fluida e intuitiva con il sistema di riscaldamento della casa.

Installazione facile e flessibile

Smarther2 è progettato per una facile installazione, risultando ideale sia per nuove abitazioni che per la sostituzione di vecchi termostati. È disponibile in due modalità: a parete e a incasso, offrendo la massima versatilità per ogni ambiente. Questa caratteristica lo rende un'ottima soluzione per chi desidera rinnovare il proprio impianto di riscaldamento senza complicazioni, assicurando una perfetta integrazione con le linee civili smart Living Now, Livinglight e MatixGO. La semplicità d'uso è un elemento chiave, rendendo accessibile a tutti la gestione del comfort domestico.

Controllo avanzato delle stanze

Una delle caratteristiche distintive di Smarther2 è la sua compatibilità con le valvole termostatiche Netatmo. Grazie a questa integrazione, gli utenti possono gestire individualmente ogni termosifone in diverse stanze, permettendo una programmazione personalizzata in base alle proprie abitudini quotidiane. Ad esempio, è possibile riscaldare solo le stanze utilizzate, monitorando anche situazioni come finestre aperte, che fanno spegnere automaticamente il riscaldamento nella stanza per evitare sprechi energetici. Questo livello di controllo non solo migliora il comfort, ma contribuisce anche a significativi risparmi sulle bollette energetiche.

Monitoraggio e notifiche personalizzate

Con Smarther2, gli utenti possono monitorare il consumo di energia in tempo reale attraverso l'App Home + Control. Questa funzionalità include la possibilità di ricevere notifiche personalizzate per gestire al meglio i consumi, avvisando quando si supera una soglia di utilizzo prestabilita. Funzioni come Away e Antigelo garantiscono un'ottimizzazione energetica quando si è lontani da casa, assicurando che il sistema di riscaldamento lavori solo quando necessario. Inoltre, la modalità Auto-Adapt ottimizza automaticamente la temperatura in base alle condizioni esterne, garantendo il massimo comfort al momento giusto e senza sprechi.

Comandi vocali e design elegante

Smarther2 offre anche la comodità della gestione vocale, consentendo di controllare le funzioni tramite assistenti vocali come Siri, Google Assistant e Amazon Alexa. Questa funzionalità rende l'interazione con il termostato ancora più intuitiva, permettendo comandi semplici e diretti. In aggiunta, il design elegante e minimale di Smarther2, disponibile in diverse finiture, si adatta facilmente a ogni stile abitativo. La sottile cornice e la finitura effetto vetro non solo offrono un aspetto raffinato, ma fungono anche da elementi informativi, migliorando l'esperienza d'uso.

Gestione di più zone e abitazioni

L'App Home + Control di BTicino permette di controllare fino a 10 Smarther2 in modo indipendente, consentendo agli utenti di gestire termostati in diverse stanze o addirittura in edifici differenti, come una seconda casa. Questa funzionalità garantisce una gestione centralizzata e intuitiva del riscaldamento, offrendo la flessibilità necessaria per affrontare le diverse esigenze abitative. Con un prezzo di listino di € 185,33, Smarther2 rappresenta una soluzione all'avanguardia per chi desidera un controllo efficiente e intelligente del proprio riscaldamento domestico, combinando comfort, efficienza e design.