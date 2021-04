La tecnologia grafica FidelityFX di AMD arriva su Xbox Series X e S

La tecnologia FidelityFX di AMD è stata aggiunta al Game Development Kit per Xbox Series X e Series S, secondo quanto segnalato da VideoCardz. Ciò consentirà agli sviluppatori di implementare sulle console Microsoft le funzionalità grafiche AMD che finora erano a esclusivo appannaggio del mondo PC.

La tecnologia AMD FidelityFX consiste in un software adattivo e offre varie migliorie grafiche che gli sviluppatori possono implementare facilmente nei propri giochi. Le caratteristiche salienti includono il Variable Shading, l'effetto Screen Space Reflection e l'occlusione ambientale, elementi che aggiungono una notevole profondità visiva alle immagini, senza però conseguenze negative sulle prestazioni.

Le console Xbox Series X/S e PS5 sono equipaggiate con GPU AMD RDNA 2 e processori Zen 2, di conseguenza FidelityFX è un'aggiunta piuttosto naturale per le console Sony e Microsoft. Tuttavia, al momento non si sa se AMD preveda di inserire il supporto a tale tecnologia sui kit di sviluppo per PS5, di conseguenza, i prossimi titoli per Xbox Series X/S potrebbero risultare superiori a quelli della sua rivale dal punto di vista grafico, quantomeno temporaneamente.

Maggiore fedeltà grafica

FidelityFX è stata appena inserita nei kit di sviluppo per Xbox Series X/S, di conseguenza dovremo attendere ancora un po' prima di vedere la tecnologia AMD in azione. In ogni caso, FidelityFX potrebbe rappresentare una piccola rivoluzione per le prossime esclusive Xbox come Fable, Perfect Dark e Everwild.

In particolare, FidelityFX potrebbe essere particolarmente interessante per Xbox Series S, dato che le funzionalità come la Super Resolution potrebbero garantire un upscaling intelligente delle immagini in risoluzioni inferiori a 4K, rendendo più appetibile la "sorella minore" della Series X.

Certo, ci piacerebbe vedere FidelityFX anche su PS5. Considerato che anche la console Sony monta hardware AMD, non vediamo alcun motivo per cui questa tecnologia non debba arrivare pure qui. Giochi come Demon's Souls e Horizon: Forbidden West potrebbero essere un ottimo banco di prova per il boost grafico offerto da FidelityFX.