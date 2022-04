La sedia da gaming è roba vecchia, ecco il letto da gaming!

Ogni mattina, un gamer si sveglia e sa che dovrà accendere la console o il PC prima degli altri gamer, o il suo record verrà stracciato.

Le rune perse malamente a Elden Ring la sera prima, il circuito di Gran Turismo 7 che non avete finito, i contratti impossibili di FIFA Ultimate Team da rinnovare, quel Boss di Stranger of Paradise che avevate quasi sconfitto, basta davvero poco per trasformare un giocatore pigro in uno stacanovista solerte e mattiniero.

Per quanto vi sentiate motivati a impugnare il controller tuttavia, esiste un comune tratto di specie che ritarderà inesorabilmente l’inizio delle vostre partite: l’incapacità di alzarsi dal letto senza passare per i proverbiali “ancora 5 minuti”.

L’azienda giapponese Bahutte sembra aver compreso il male esistenziale di tutti i gamer motivati ma sonnolenti e, a tal proposito, ha creato un articolo perfettamente in linea con le loro esigenze: il letto da gaming elettrico BGB-100FA.

Con questo letto da gioco potrete dire addio alla solita routine mattutina e saltare (si fa per dire) direttamente alla schermata iniziale del vostro gioco preferito. Per essere in postazione, non dovrete nemmeno prendervi la briga di armeggiare con leve e manopole fuori mano: il letto è provvisto di un telecomando che lo trasformerà in pochi secondi in un’ampia sedia da gaming con inclinazione a 60 gradi per la parte superiore del corpo e una a 30 gradi per le gambe.

L’azienda non è nuova a trovate simili. Tempo fa aveva fatto parlare di sé per aver messo sul mercato un letto da gaming non elettrico provvisto di tutti i comfort, ideale per chi non vuole perdere tempo a raggiungere la propria postazione di gioco appena sveglio.

Bahutte sostiene che, al di là del lato ironico della proposta, il proposito del letto elettrico da gaming è prima di tutto pratico: ottimizzare lo spazio per tutti quei giocatori che vivono in stanze proibitivamente strette.

Il BGB-100FA è attualmente distribuito solo in Giappone, ma sarà probabilmente messo in commercio anche su siti super attrezzati come OtakuMode.