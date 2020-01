iPhone SE 2 potrebbe essere il primo iPhone di fascia economica ad avere il Face ID

Quando iPhone X ha scosso i ranghi di iPhone ha portato con sé Face ID (la tecnologia di riconoscimento facciale che permette di sbloccare lo smartphone con un semplice sguardo, una funzione che non era presente in iPhone 8 e nei modelli precedenti di iPhone), una tecnologia che probabilmente vedremo in iPhone SE 2.

Il blog giapponese Macotakara ha recentemente pubblicato un report in cui viene affermato che una nuova versione economica di iPhone avrà la tecnologia Face ID, mentre un’altra versione avrà solamente il Touch ID, come tutti gli iPhone precedenti ad Iphone X.

Macotakara afferma che queste informazioni provengono da alcuni fornitori di Apple che erano presenti al CES 2020 ad inizio gennaio, riteniamo che queste informazioni siano veritiere in quanto Macotakara è solitamente una fonte attendibile di notizie relative ad Apple.

Si tratta senz’altro di un indicazione sorprendente, iPhone SE 2 sembra essere un piccolo passo in avanti rispetto ad iPhone 8, alcuni rumors infatti dicono che il vero nome sará iPhone 9. Nessuno degli iPhone ‘numerati’ (prima di iPhone X) aveva il Face ID, sarebbe quindi uno stacco dalla tradizione stessa di Apple l’introduzione del Face ID nel nuovo ‘iPhone 9’.

Potrebbe comunque essere che questo secondo SE 2 sia l’atteso iPhone SE 2 Plus, anche se non c’è alcune certezza concreta della futura esistenza di questo smartphone.

Face ID in un iPhone economico?

Ci sono dei precedenti che indicano appunto che Apple solitamente non integra il Face ID nei suoi dispositivi più economici, mentre l’iPad Pro del 2018 aveva questa funzione, il più recente (ed economico) iPad 10.2 del 2019 ne è sprovvisto, ci aspettiamo che che Apple continui a seguire questo pattern.

È previsto che iPhone SE 2 sia il primo ‘vero’ iPhone di fascia economica dopo iPhone SE del 2016, a differenza di iPhone XR e iPhone 11, che sono semplicemente i dispositivi più abbordabili della fascia alta.

Si tratta di un dispositivo attesissimo da tutti quelli che vogliono un nuovo iPhone senza andare in bancarotta, questo peró significa anche che le specifiche di questo dispositivo non saranno di fascia alta come gli altri iPhone, facendo quindi dubitare della presenza del Face ID. Considerando peró che, se ci saranno due versioni differenti dell’SE 2, è possibile che una delle due abbia più funzionalità dell’altra.

Nonostante questo report provenga da una fonte attendibile, pensiamo sia comunque appropriato prenderlo con un briciolo di senso critico.

Non c’è comunque alcun segno relativo alla data di uscita del nuovo iPhone SE 2, non è quindi chiaro quando (o se) scopriremo la verità in merito al nuovo tanto atteso modello dell’iPhone. Teneteci d’occhio per le prossime notizie e leaks.

