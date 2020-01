iPhone SE 2: i nuovi leak mostrano... praticamente un iPhone 8

Ci aspettiamo che quest'anno esca l 'iPhone SE 2 - una frase che diciamo ormai da diversi anni, lo ammetto - ma le nuove immagini trapelate ci danno un'idea molto precisa di quello che potremmo aspettarci dal prossimo iPhone "low cost".

Questi rendering provengono dal prolifico leaker @Onleaks , condivise con iGeeksBlog , e danno una visione completa del dispositivo da davanti e da dietro, oltre a diverse altre angolazioni. Le indiscrezioni che si possono ricavare da queste immagini vanno prese con la dovuta cautela, perché contraddicono alcune altre voci sul design che abbiamo sentito (che riguardano fondamentalmente l’assenza del notch), malgrado tutto vale comunque la pena dare uno sguardo.

Le immagini mostrano un telefono sottile con i bordi arrotondati, una porta Lightning, nessun jack per cuffie da 3,5 mm, e al posto del notch, una cornice piuttosto corposa sopra e sotto lo schermo. Ciò probabilmente scuoterà tutte le persone che hanno posseduto un iPhone 8 , perché sembra sostanzialmente lo stesso modello.

And finally comes your very first look at #Apple's highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9! 360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog -> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9eJanuary 7, 2020