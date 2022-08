iPhone 14 Pro, ecco tutti i colori disponibili al lancio

Con l’arrivo di iPhone, che verrà presumibilmente presentato il prossimo 7 settembre, arriva anche l’annuale lotteria dei colori disponibili (o meno) per i vari modelli.

Un leak su Weibo ha svelato che ci sarà, perlomeno per quanto riguarda iPhone 14 Pro, una scelta tra 5 colori differenti. Tra le opzioni disponibili troviamo i colori Oro, Grafite, Argento, Blu e Porpora. Quest’ultimo avrà un effetto perlescente mostrando differenti sfumature a seconda della luce a seconda del punto da cui lo si osserva. Già in precedenza un’altra indiscrezione aveva accennato a questa colorazione sia per iPhone 14 che per iPhone 14 Pro, concordando con quanto trapelato oggi. Al momento la voce più diffusa però, è che il porpora sia riservato solo a iPhone 14 Pro, in una sorta di esclusiva.

Apple aveva in introdotto il colore Porpora su iPhone 12 e iPhone 12 mini un paio d’anni fa, anche se a pensarci bene quel colore sembra più vicino a un lillà, tuttavia da quanto si può capire guardando l’immagine che riportiamo, questo nuovo porpora appare come un colore decisamente più scuro rispetto al precedente.

Ricordiamo anche che durante la presentazione non ci saranno solo iPhone, ma verrà lanciata anche l’ottava generazione di Apple Watch (che sarà meno innovativa della precedente, mancando probabilmente anche il rilevamento della temperatura corporea), mentre ad ottobre ci sarà un altro evento per presentare il nuovo iPad entry-level e il più potente (e atteso) iPad Pro con chip M2, probabilmente il miglior iPad, oltre che il miglior tablet di sempre. Rimanete sintonizzati per avere ancora più informazioni a riguardo.

Fonte: Gizmochina (opens in new tab)