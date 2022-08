Apple Watch 8: si teme l'assenza di una delle funzioni più attese

Apple Watch 8 arriverà nel mese di settembre, ma il tanto vociferato sensore per il rilevamento della temperatura corporea potrebbe mancare al momento del lancio.

Diverse fonti affermano che Apple Watch 8 includerà un sensore per monitorare la temperatura della pelle di chi lo indossa. Questo strumento potrebbe offrire numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di monitorare in modo più preciso i cicli del sonno, indicare se si ha la febbre e persino rilevare l'ovulazione femminile.

Tuttavia, un nuovo report di MacRumors (opens in new tab) indica che il rilevamento della temperatura corporea non sarà disponibile al momento del lancio di Apple Watch 8.

Se così fosse, sarebbe un vero peccato. Il monitoraggio del sonno e gli strumenti di tracciamento d membri familiari sono tra le novità più importanti della nuova edizione di Apple Watch, ma anche la possibilità di misurare la febbre potrebbe rivelarsi una funzione molto importante per lo smartwatch di Cupertino.

Ad esempio, chi fa ancora il test Covid-19 prima di viaggiare o di visitare parenti anziani, potrebbe sfruttare questa funzione per sapere con certezza se ha o meno la febbre.

In questi giorni abbiamo appreso notizie simili su Samsung Galaxy Watch 5, all'interno del quale è presente un nuovo sensore per la temperatura a infrarossi che non viene ancora utilizzato correttamente. Proprio come nel caso del prossimo Apple Watch, il Galaxy Watch 5 dovrebbe utilizzare il monitoraggio della temperatura della pelle per tracciare con maggiore precisione il sonno di chi lo indossa.

Samsung Galaxy Watch 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nonostante Samsung abbia parlato più volte di questa funzione prima del lancio di Galaxy Watch 5, al momento non è attiva, ma sarà disponibile "nel prossimo futuro", anche se non sappiamo precisamente quando.

Per quanto riguarda Apple, non è chiaro se lo strumento di rilevamento della temperatura arriverà su Watch 8 tramite un aggiornamento del firmware dopo il lancio o se si tratti di un problema hardware che non verrà risolto fino all'arrivo di Apple Watch 9. Non ci resta che aspettare e vedere cosa annuncerà Apple a settembre.

Per fortuna sembra che Apple abbia molte altre novità in serbo per i suoi utenti, come il nuovo Apple Watch SE 2, atteso insieme al nuovissimo Apple Watch 8 Rugged Edition.