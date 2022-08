Samsung presenta Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro e Galaxy Buds 2 Pro

Durante il Samsung Galaxy Unpacked 2022 del 10 agosto, Samsung Electronics ha presentato la sua gamma di nuovi dispositivi Galaxy che, oltre ai pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, include gli smartwatch Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro e gli auricolari Bluetooth Galaxy Buds 2 Pro.

Galaxy Watch5 dispone di un'ampia gamma di funzionalità per la vita di tutti i giorni, con app dedicate al monitoraggio della salute e al benessere dell'utente. Galaxy Watch 5 Pro è l'ultimo arrivato nella famiglia di smartwatch Samsung e punta tutto su robustezza e funzionalità avanzate che vanno dalla cura del corpo alle attività sportive all'aria aperta.

Ma andiamo a vedere quali sono le novità presentate da Samsung durante l'evento Unpacked 2022.

Promozione lancio Samsung Acquistando Galaxy Watch 5 o Galaxy Watch 5 Pro in preordine dal 10 al 25 agosto potrete ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Live.

Galaxy Watch 5: sport, salute e benessere

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Watch 5 è caratterizzato da un design moderno e minimalista e da un ampio kit di funzionalità dedicate a salute e sport. Il modello da 44 mm è disponibile nei colori Graphite, Sapphire e Silver, mentre la variante da 40 mm è disponibile in Graphite, Pink Gold e Silver con cinturino Bora Purple.

Galaxy Watch 5 è uno smartwatch che punta al miglioramento e al monitoraggio della salute degli utenti. L’esclusivo sensore Samsung BioActive utilizza un unico chip che gestisce tre sensori dedicati al rilevamento della frequenza cardiaca (ottico), del segnale cardiaco elettrico e all'analisi dell’impedenza bioelettrica fornendo dati precisi su frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e livelli di stress.

Gli utenti possono, inoltre, avere un quadro più approfondito del proprio stato di salute cardiaca con il controllo della pressione arteriosa e l'elettrocardiogramma, direttamente dal loro polso.

Galaxy Watch 5 ha un design migliorato che gli permette di aderire perfettamente al polso ed eseguire un tracciamento ancora più preciso dei parametri cardiaci. A bordo troviamo anche il sensore di rilevamento della temperatura corporea che utilizza la tecnologia a infrarossi per letture più precise, anche in caso di variazione termica nell’ambiente circostante.

Molto interessanti anche le funzioni dedicate alle fasi di recupero e riposo post allenamento. Lo strumento per la misurazione della Composizione Corporea restituisce un’istantanea completa dello stato di salute complessivo dell’utente e, in base agli obiettivi stabiliti, propone allenamenti personalizzati aiutando a tenere traccia dei progressi.

Galaxy Watch 5 offre preziosi dati sul recupero, come la frequenza cardiaca post cardio, oltre a una serie di consigli personalizzati sulla quantità di acqua da assumere in base ai liquidi persi sudando.

(Image credit: Samsung)

Galaxy Watch dispone di diverse funzioni dedicate al sonno. Gli utenti possono monitorare i propri ritmi notturni attraverso gli Sleep Scores (punteggi del sonno), che registrano le fasi del sonno, il russamento e i livelli di ossigeno nel sangue. Samsung ha introdotto anche una funzione avanzata che guida gli utenti nella creazione delle condizioni di sonno ideali.

Per quanto riguarda le specifiche, Galaxy Watch5 è dotato di una batteria maggiorata del 13% rispetto a Galaxy Watch 4 che garantisce otto ore di tracciamento del sonno con una ricarica di soli otto minuti, il 30% più veloce del modello precedente grazie al sistema WPC. Il nuovo smartwatch Samsung è anche più resistente dei modelli precedenti grazie all'integrazione di un display in vetro zaffiro che offre un +60% di resistenza esterna.

Il display è un Super Amoled con tecnologia Always On e una risoluzione di 450x450 per la variante da 44mm (330 PPI) e 396x396 (330 PPI) per il modello da 40mm.

A breve arriveranno anche le indicazioni dirette di Google Maps direttamente dallo smartwatch, senza che ci sia bisogno di connetterlo a uno smartphone. Per gli appassionati di musica ci sono anche diversi aggiornamenti interessanti per le app come SoundCloud e Deezer. Con l'introduzione dell'interfaccia One UI Watch 4.5, migliorano anche altri aspetti come la digitazione, le chiamate e le funzioni di accessibilità che rendono Galaxy Watch 5 più intuitivo che mai.

Galaxy Watch5 è disponibile sul sito del produttore a partire da 299€ per le versioni Bluetooth e 349€ per i modelli LTE.

Galaxy Watch 5 Pro: per gli amanti degli sport all'aperto

(Image credit: Samsung)

Galaxy Watch5 Pro rappresenta una novità nella gamma Galaxy Watch, ed è il primo modello dell'azienda pensato appositamente per attività outdoor come escursioni, ciclismo e sport estremi. Per garantire una maggiore resistenza, Samsung ha utilizzato un rinforzo esterno in vetro zaffiro rinforzato, più robusto e in grado di resistere in modo efficace a qualsiasi tipo di usura.

Alla base troviamo una cassa in titanio con ghiera touch sporgente a protezione del display. Galaxy Watch5 Pro è equipaggiato con il nuovo cinturino D-Buckle Sport Band che garantisce una maggiore robustezza senza rinunciare allo stile.

Il display touch da 45 mm: utilizza la tecnologia Super AMOLED e ha una risoluzione di 450x450 (330 PPI); anche in questo è presente la modalità Always-On.

Al suo interno troviamo una batteria maggiorata del 60% rispetto al Galaxy Watch4 che consente a Watch 5 Pro di raggiungere un livello di autonomia eccellente. Anche su questo modello troviamo un sistema di ricarica wireless (WPC).

Alle numerose funzioni del modello base si aggiungono alcune funzionalità dedicate alla condivisione dei percorsi tramite l'app Samsung Health. Molto comode le modalità Turn-by-turn, che permette di seguire le indicazioni sul percorso senza distogliere lo sguardo dal sentiero e Track back, che traccia il percorso effettuato e vi guida nel ritorno verso casa.

Galaxy Watch5 Pro è disponibile nei colori Black Titanium e Gray Titanium con display da 45 mm a partire da 499€ per la versione Bluetooth e 549€ per i modelli LTE.

Galaxy Buds 2 Pro

(Image credit: Samsung)

La serie Galaxy Z vede l'arrivo dei Galaxy Buds2 Pro, i nuovi auricolari top di gamma di Samsung dal nuovo design compatto con sistema audio Hi-Fi a 24 bit. Tra le novità troviamo la compatibilità con i contenuti HDR e il nuovo codec Samsung seamless (SSC HiFi), due funzioni pensate per ascoltare al meglio musica e dialoghi.

Grazie a una riduzione di peso del 15% e ai materiali antiscivolo, i Galaxy Buds2 Pro sono ideali anche per le sessioni di allenamento più intense. A bordo troviamo un sistema ANC pensato per eliminare rumore esterno e concentrarsi sulle proprie attività.

I Galaxy Buds2 Pro sono dotati della nuova funzione Auto Switch per passare rapidamente dall'ascolto alle chiamate.

Infine, la funzione SmartThings consente di localizzare gli auricolari in caso di smarrimento.

Gli auricolari Galaxy Buds2 Pro sono disponibili nei colori Graphite, White, e Bora Purple a partire da €229,00. In Italia, gli utenti che acquisteranno Galaxy Buds2 Pro in preordine dal 10 al 25 agosto avranno la possibilità di ricevere gratuitamente un caricatore wirless.