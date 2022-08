Apple Watch 8, non aspettatevi una rivoluzione dell'Apple Watch 7

Se speravate in grosse novità in termini di design per l'Apple Watch 8, previsto per fine anno, ci potrebbero essere brutte notizie. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo modello dello smartwatch firmato Apple non si discosterà più di tanto rispetto a quello che abbiamo visto con la versione attuale.

La fonte è ShrimpApplePro (opens in new tab) (tramite XDA Developers (opens in new tab)), che si riferisce in modo specifico alla versione standard del wearable. Potrebbero comunque esserci delle piccole novità dal punto di vista estetico sulla controparte premium del dispositivo, sempre che Apple ne abbia prevista una.

In passato, abbiamo sentito delle indiscrezioni sull'Apple Watch 7 che suggerivano un design piatto, ma il modello del 2021, alla fine, aveva lo stesso look familiare della serie. La stessa indiscrezione, poi, l'abbiamo sentita per l'Apple Watch 8 ma sembra che anche questo dispositivo seguirà il design tradizionale degli Apple Watch visti finora.

Alright Apple Watch Series 8 leakNote: the info is about the base series 8 only. No info abt the higher version atm🧵1/3 pic.twitter.com/AT6tuUANUdAugust 5, 2022 See more

Niente di nuovo

La stessa fonte condivide qualche altro dato sull'Apple Watch 8. Sembra che il formato resterà di 41 e 45 mm come l'anno scorso, con una buona notizia: i vecchi cinturini dovrebbero essere compatibili con i nuovi modelli.

Sembra che non ci saranno nuovi sensori sull'orologio, mentre le colorazioni dovrebbero essere rosso, argento, mezzanotte e galassia per la versione in alluminio, mentre argento e grafite per quella in acciaio inossidabile.

Riguardo alla possibile uscita, ricordiamo che Apple Watch 7 ha debuttato il 15 ottobre, sebbene le previsioni lo davano in arrivo a settembre. Dunque, possiamo immaginare che anche il Watch 8 possa arrivare tra settembre e ottobre.

Analisi: squadra che vince...

Sebbene possa essere un po' deludente il fatto che Apple non intenda rivedere il design dell'Apple Watch 8, c'è da dire che l'attuale look dello smartwatch è ormai un classico, un design iconico oseremmo dire, e probabilmente Apple non dovrebbe correre a modificarlo così su due piedi.

D'altronde, nel corso degli anni, sonno arrivati tanti cinturini e altri accessori e modificare il formato del dispositivo significa dover rivedere da zero tutto l'ecosistema dei prodotti correlati.

Certo, rimane la speranza che Apple introduca qualche novità questa volta. Alcune indiscrezioni parlando di una versione rugged o "Extreme" dell'Apple Watch 8, che potrebbe dare uno scossone all'estetica del dispositivo, almeno sotto qualche punto di vista.

Se davvero il wearable Apple in formato rugged arriverà sugli scaffali, magari assumendo un look paragonabile ai prodotti Garmin della stessa categoria, allora potremmo aspettarci una scocca più robusta e magari una migliore protezione dello schermo. In ogni caso, non ci resta che aspettare per vedere cosa bolle in pentola in casa Apple, ovviamente vi terremo aggiornati sugli sviluppi ufficiali, quindi continuate a seguire TechRadar per tutte le notizie sull'Apple Watch 8.