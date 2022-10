iPhone 14 ha paura delle giostre, continua a chiamare aiuto

I nuovi prodotti Apple, che hanno fatto il loro ingresso nel mercato degli smartphone e smartwatch tra settembre e ottobre 2022, possono effettuare chiamate di emergenza via satellite. iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max e 14 Plus, così come Apple Watch 8, Watch SE 2 e Watch Ultra sono in grado di rilevare un possibile incidente tramite il giroscopio integrato e l’accelerometro, allertando di conseguenza le autorità tramite una voce registrata che segnala l’accaduto e trasmettendo loro il luogo in cui il fatto si è verificato.

Recentemente, la giornalista Joanna Stern, reporter per il Wall Street Journal, ha segnalato una bizzarra applicazione di questa nuova funzionalità: sembra infatti che le chiamate di emergenza scattino anche quando l’utente si trova sulle montagne russe che, per quanto possano essere pericolose, poco hanno a che fare con un incidente.

Il caso si è verificato negli Stati Uniti, precisamente a Cincinnati, in Ohio, dove si trova il parco divertimenti Kings Island. A partire dal 16 settembre, giorno della messa in commercio di iPhone 14 e delle sue versioni Pro, le autorità hanno ricevuto sei chiamate di soccorso provenienti da Kings Island e da altri parchi divertimento sparsi sul territorio statunitense.

A Dollywood, in Tennessee, sono intervenuti direttamente i gestori del parco che hanno invitato i visitatori a disattivare il rilevamento incidenti.

iPhone 14: come disattivare il rilevamento incidenti

Come tutte le nuove tecnologie, anche il rilevamento incidenti di iPhone 14 può essere migliorato e Apple sta lavorando in questa direzione. Un portavoce dell’azienda ha affermato che la funzione è stata ottimizzata per usufruire del feedback degli utenti e il numero di falsi positivi si sta progressivamente riducendo.

Nel frattempo, gli utenti dovranno prestare maggiore attenzione ai loro dispositivi. Attualmente, il modo più efficace di impedire il verificarsi di segnalazioni erronee, a patto che il possessore ne sia consapevole, è quello di attivare la modalità aereo impendendo di fatto le chiamate via satellite.

La modalità aereo può essere attivata utilizzando il centro di controllo e premendo sulla relativa icona, oppure tramite le impostazioni, selezionando “uso in aereo”. Il processo da seguire per attivarla su Apple Watch è il medesimo ma, in questo caso, si potrà semplicemente impostare lo smartwatch in modo che rifletta lo stato dello smartphone.

Sincronizzare i due dispositivi è semplice: tramite l’applicazione Watch del proprio iPhone occorre recarsi su Generali; da lì accedere alle impostazioni “uso in aereo” e selezionare “duplica”. In questo modo non sarà necessario continuare ad attivare e disattivare la modalità aereo separatamente sui due dispositivi.

I falsi positivi saranno probabilmente risolti in un futuro aggiornamento che si spera giunga prima che iPhone 14 diventi troppo popolare.