iPad Pro 2022 potrebbe essere noioso, niente di cui valga la pena parlare

Dopo il recente evento Apple, dove sono stati presentati i nuovi iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max e i nuovi Apple Watch, compreso Apple Watch Ultra, sembrerebbe che l’azienda di Cupertino abbia dato tutto per quest’anno e già non si contano i leak sul futuro iPhone 15.

Tuttavia, un prodotto è passato inosservato, quasi invisibile al pubblico, e dovrebbe arrivare sugli scaffali nel mese di ottobre. Si tratta di iPad Pro 2022, nuova versione del celebre iPad Pro.

Secondo l’analista Mark Gurman, la nuova linea di iPad Pro non presenterebbe innovazioni meritevoli di un evento a loro dedicato. I modelli 2022, rispettivamente da 11 e 12,9’’, saranno dotati di processore M2, di cui già sono stati svelati alcuni benchmark.

iPad 2022 potrebbe non uscire prima del 2023

Tra le novità in arrivo, secondo Gurman, si trovano anche nuovi modelli di Mac Mini e MacBook Pro, anch’essi dotati di processore M2. Come avvenuto per iPad Pro 2022, sembrerebbe che nemmeno i Mac saranno presentati durante un evento apposito.

Il grande assente nell’articolo pubblicato su Bloomberg, è iPad 2022, il modello base della nuova linea. Le notizie più recenti, come nel caso della versione Pro, parlano di un mantenimento del vecchio design, senza particolari stravolgimenti rispetto ad iPad.

Al momento, non si hanno informazioni certe circa la mancanza di rivelazioni in merito e, se il nuovo iPad dovesse fare il suo ingresso nel marcato durante il 2022, ci si aspetta che il lancio avvenga in contemporanea con gli altri prodotti.

Se così non fosse, non resterebbe che attendere il 2023.