iPad 2022, il nuovo modello sarà uguale all'iPad originale

Il nuovo iPad (2022) dovrebbe uscire a ottobre, e alcune indiscrezioni degli scorsi mesi suggerivano un design rivoluzionato. Una delle novità chiave sarebbe stata la rimozione del pulsante Home, che avrebbe reso l'iPad standard simile alle linee Air e Pro.

Secondo le ultime notizie, la decima generazione di iPad invece manterrà il vecchio pulsante Home. Questo significa che anche le cornici intorno al display non verranno ridotte. Inoltre, pare che i bordi verranno resi più piatti, per avvicinarsi di più al profilo di iPad Air.

Secondo la stessa fonte, il nuovo iPad utilizzerà lo standard USB-C, come iPad Pro. Inoltre, iPad (2022) dovrebbe supportare Apple Pencil 2.

Infine, con un po' di ritardo, nella stessa occasione in cui verrà presentato il nuovo iPad arriverà anche iPad OS 16.

Se davvero il nuovo iPad non riceverà particolari stravolgimenti dal punto di vista del design, questa potrebbe essere una buona notizia per il prezzo, che dovrebbe rimanere relativamente contenuto e non subirebbe un aumento esagerato.