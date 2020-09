iPad Air 4 (2020): quando esce, prezzo, specifiche

Il nuovo iPad Air 4 (2020) è stato presentato durante l'evento del 15 settembre di Apple insieme al nuovo iPad (2020), appartenente all'ottava generazione degli iPad entry-level Apple, e i nuovi Apple Watch. Questa è la quarta generazione della linea di fascia media iPad Air.

La maggior parte degli iPad Air sembra semplicemente una versione sovradimensionata degli iPad entry-level, ma il nuovo iPad Air 4 ha più l'aspetto di una versione "lite" dei modelli iPad Pro. Alcune delle specifiche sono davvero impressionanti, rendendolo un modello appetibile per professionisti e creativi.

Si tratta del modello successivo di iPad Air 3, ed è per questo che in molti lo chiamano iPad Air 4. Apple si riferisce al nuovo iPad come "iPad Air (2020)". Per chiarezza noi lo chiameremo iPad Air 4.

In questo articolo troverete tutte le informazioni attualmente in nostro possesso, tra cui il prezzo di iPad Air 4, la data di uscita, le specifiche e le funzioni.

iPad Air (2020): prezzo e data di uscita

Il nuovo iPad Air ha un prezzo di partenza di 669€ e sarà disponibile per l'acquisto da ottobre 2020. Il prezzo è piuttosto alto rispetto al modello precedente, ma sembra che anche le specifiche abbiano fatto un salto di qualità.

669 euro è il prezzo di partenza, che si alza nel caso venga scelto il modello con 256 GB di spazio di archiviazione e connessione Wi-Fi + Cellular.

Per fare un confronto, al lancio iPad Air 3 (2019) aveva un prezzo di partenza di 569€, quindi 100€ in meno.

iPad Air (2020) prezzo Paese 64 GB 64 GB Wi-Fi + Cellular 256 GB 256 GB Wi-Fi + Cellular Italia 669,00€ 809,00€ 839,00€ 979,00€

iPad Air (2020): design e display

Il nuovo iPad Air ha bordi piatti, un display all-screen, una sola fotocamera posteriore e dei pulsanti laterali molto discreti. Somiglia molto a iPad Pro, con un design piuttosto diverso rispetto ai modelli precedenti di iPad Air che sembravano semplicemente delle versioni più grandi degli iPad entry-level, con cornici invadenti e il pulsante Home fisico posizionato in basso.

iPad Air 4 ha un display Liquid Retina da 10,9" (2360 x 1640) più piccolo rispetto a iPad Pro. L'aspetto visivo è stato migliorato grazie alla tecnologia True Tone, che imposta automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni dell'ambiente circostante.

iPad Air 4 è il primo tablet Apple con il sensore per le impronte ditigali integrato in un pulsante laterale. Gli altri iPad Apple avevano il sensore integrato nel pulsante Home fisico, posizionato frontalmente, e non avevamo mai visto il sensore venire posizionato lateralmente prima d'ora.

C'è una porta USB-C, esattamente come negli iPad Pro, che dovrebbe rendere le operazioni di ricarica e trasferimento dati più veloci e sarà sicuramente un'aggiunta gradita dai professionisti che vogliono connettere l'iPad a un monitor esterno o a un hard-disk.

iPad Air 4 è compatibile con la Magic Keyboard e la Apple Pencil di seconda generazione, il che lo rende il primo tablet (ad esclusione della serie iPad Pro) utilizzabile con il nuovo pennino Apple. La Apple Pencil si può assicurare magneticamente nella parte superiore del tablet, sia per riporla quando non la si usa che per la ricarica.

iPad Air 4 vs iPad Air 3: generazioni a confronto

iPad Air (2020): specifiche e funzioni

Il chipset è l'A14 Bionic che ci aspettiamo di vedere su iPhone 12. Si tratta del primo chipset a 5 nm in un tablet Apple, e sembra proprio che renderà il nuovo iPad Air l'iPad più veloce che Apple abbia mai prodotto.

Apple afferma che le performance grafiche del tablet sono del 30% più veloci, anche se non ha specificato con che modelli è stato confrontato. In ogni caso, Apple ha anche detto che iPad Air è il doppio più veloce rispetto a un portatile medio.

Raramente Apple dichiara la capacità della batteria dei propri dispositivi al momento del lancio, pensiamo di scoprirlo quando il nuovo iPad Air arriverà nei negozi.

La fotocamera frontale è da 7 MP f/2.2 e la fotocamera posteriore da 12 MP f/1.8, una risoluzione più che sufficiente per le videochiamate e qualsiasi altra forma di comunicazione.