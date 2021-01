Il prossimo pieghevole di Samsung potrebbe assomigliare a LG Rollable

Secondo quanto riportato dal sito LetsGoDigital, nel marzo del 2020 Samsung aveva depositato un brevetto che descrive un telefono “srotolabile”, pubblicato poi nel corso di questo mese.

Nel progetto presentato viene mostrato il telefono da diverse angolazioni e anche il design dei meccanismi interni che servirebbero a far srotolare il display.

In tal modo sarebbe possibile aumentare all’occorrenza la dimensione dello schermo, evitando però di aggiungere un punto debole alla struttura del telefono, quello che si crea in prossimità delle pieghe, che su Galaxy Fold aveva creato diversi grattacapi agli utenti e anche all’immagine dell’azienda.

Le dimensioni del telefono chiuso sembrerellero simili a quelle del recente Samsung Galaxy S21, ma attivando una funzione non specificata gli ingranaggi dovrebbero allungare il corpo del telefono da sinistra verso destra, facendolo assomigliare ad un piccolo tablet.

In questa configurazione, l’ipotetico Samsung Rollable avrebbe indicativamente il doppio delle dimensioni iniziali. Il formato ci piace molto per audacia e innovazione, ma rimane da verificare se i componenti interni in movimento saranno sufficientemente robusti per resistere alla vita mondana di uno smartphone.

L'anno dei rollable

Le grandi aziende tecnologiche come Samsung depositano ogni anno moltissimi brevetti per evitare che le loro intuizioni e innovazioni vengano copiate, ma la maggior parte di essi non diventa mai un prodotto reale, rimanendo depositati come bozze di progetto.

Samsung potrebbe aver lavorato al suo smartphone rollable da marzo a questa parte, ma per il momento non siamo certi che l’azienda stia realmente realizzando esattamente questo modello per proporlo ai consumatori, tuttavia sarebbe bello se tirasse fuori dal cilindro un fantastico Samsung Galaxy Z Roll o Z Slide.

Al CES 2021 sono stati presentati due telefoni di nuova concezione, LG Rollable e TCL Rollable, già mostrati in precedenza, tuttavia dopo l'evento di gennaio l'interesse per i modelli srotolabili sembra aver toccato il vertice.

In ogni caso, al momento non c’è alcuno smartphone rollable già confermato per il lancio ufficiale nel 2021.

