LG Rollable: data di uscita, prezzo e specifiche

Grazie a brevetti, leak e alcuni indizi rivelati dall'azienda stessa, sapevamo giù da un po' che LG sta producendo uno smartphone "arrotolabile", e ora ne abbiamo la conferma ufficiale. Si chiamerà "LG Rollable" e sarà il primo smartphone di questa tipologia prodotto dal colosso tecnologico coreano.

Anche se l'azienda ha confermato l'esistenza del suo Rollable durante il CES 2021 non ha rivelato molti dettagli, ma se volete saperne di più in questo articolo trovate tutto quello che sappiamo finora grazie ai leak e rumor circolati nelle scorse settimane.

Tra le informazioni ci sono riferimenti a design, prezzo, specifiche e data di lancio, e ci premureremo di aggiornare il pezzo non appena avremo nuove informazioni confermate sull'ormai certo LG Rollable.

LG Rollable: data di lancio e prezzo

Stando a un report arrivato dalla Corea Del Sud, LG Rollable dovrebbe uscire entro la prima metà del 2021, per l'esattezza nei primi mesi dell'anno.

L'unico altro indizio sulla data di uscita di LG Rollable vene da un leaker del quale non sappiamo molto, quindi va letto con scetticismo. In effetti l'indiscrezione è in linea con la precedente, e parla di un possibile lancio nel mese di marzo, ma afferma anche che la data potrebbe slittare a giugno.

Dato che il nome ufficiale e il design della parte frontale sono stati svelati da LG a gennaio, è molto probabile che lo smartphone verrà presentato a breve, quindi marzo rimane un'ipotesi plausibile.

Per quanto riguarda il prezzo, le stesse fonti affermano che LG Rollable costerà $2,359; se cosi fosse potrebbe essere persino più costoso di Samsung Galaxy Z Fold 2. Del resto si tratta di uno smartphone unico nel suo genere, quindi che il prezzo ipotetico sia esatto o meno, siamo certi che costerà molto.

In futuro potremmo vedere altri modelli simili da TCL e Oppo. Anche se in questo caso ci troviamo ancora nelle fasi iniziali, una volta che gli smartphone rollable invaderanno il mercato i prezzi potrebbero normalizzarsi.

LG Rollable: notizie, leak e rumor

La notizia più interessante su LG Rollable arriva dal produttore, che ha mostrato la parte frontale dello smartphone e il funzionamento del display. Potete guardare con i vostri occhi la GIF che trovate qui sopra per capire meglio cosa intende LG per "Rollable".

Sembra un classico smartphone, ma la parte superiore (quando lo si tiene in orizzontale) si può estendere per aumentare la superficie del display e trasformarlo in una sorta ti tablet. Non sembra esserci alcuna fotocamera centrale, il che significa che la versione mostrata da LG potrebbe essere un modello di prova o che è integrata nel display.

Abbiamo già visto un design simile in un brevetto LG (che trovate nell'immagine qui sopra), ma in questo schizzo entrambi i lati possono estendersi e ritrarsi, mentre nella dimostrazione di LG solo la parte superiore sembra avere questa caratteristica. Probabilmente sarà cosi anche nella versione finale, ma è possibile che LG abbia semplicemente deciso di mostrare solo parte delle funzioni del suo Rollable.

Per quanto riguarda le specifiche, un report indica che LG Rollable avrà un display da 7.4 alla massima estensione, mentre lo schermo "ritratto" dovrebbe misurare 6.8 pollici.

Un post comparso su un forum Sud Coreano e segnalato da LetsGoDigitalconferma queste cifre allegando l'immagine che potete vedere qui sotto (molto simile a quanto mostrato da LG) e un dettagli aggiuntivo, ovvero che la risoluzione del display esteso a 7.4" sarà pari a 1600 x 2428, mentre con lo schermo ritratto a 6.8" dovrebbe scendere a 1080 x 2428.

Altre fonti suggeriscono che LG Rollable avrà uno schermo da 7.4 pollici, e sarà equipaggiato con il nuovo Snapdragon 888, 16GB di RAM e una batteria da 4,200mAh.

Dato l'elevato numero di leak che concordano sulle dimensioni dello schermo possiamo dire che i 7.4 pollici indicati sono una misura attendibile, e che il processore Snapdragon 888 è praticamente una certezza visto che si troverà su gran parte dei top di gamma che usciranno nel 2021.