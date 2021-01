LG potrebbe abbandonare definitivamente il mercato degli smartphone

Nonostante LG produca smartphone con soluzioni innovative come LG Wing 5G e l'ormai prossimo LG Rollable, l'azienda coreana fatica a competere nel settore mobile, tanto che alcune voci sostengono sia pronta ad abbandonarlo.

Questo è quanto riporta il Korea Herald basandosi su un nota inviata ai dipendenti dal CEO della società, Kwon Bong-seok. Anche se nella nota in questione non ci sono indicazioni dirette di un eventuale abbandono del settore smartphone da parte di LG, si legge che “l'azienda sta considerando tutte le misure necessarie, inclusa la cessione, il ritiro e il ridimensionamento del settore smartphone.”

Non è la prima volta che si parla di un'uscita di LG dal mondo della telefonia mobile, ma pochi giorni prima del comunicato inviato ai dipendenti, Ken Hong, a capo delle comunicazioni aziendali, ha definito i rumor "completamente falsi e infondati”.

Una piccola fetta di mercato

Stando ai dati di StatCounter, nel mese di dicembre 2020 LG deteneva una quota di mercato pari all'1.7%, quindi l'ipotesi che l'azienda stia valutando ridimensionare i propri investimenti nel settore smartphone sembra più che sensata.

Nonostante si tratti di un settore in continua crescita, sembra che a beneficiarne sia un ristretto numero di aziende capitanate da Samsung e Apple. Al contempo LG non riesce a tenere il passo di competitor cinesi del calibro di Oppo e OnePlus, in particolare in termini di rapporto qualità prezzo.

Tuttavia, per ora non ci sono conferme a riguardo, e la speranza che LG non abbandoni il mercato degli smartphone permane. Detto questo, dubitiamo che un prodotto di nicchia come il prossimo LG Rollable possa risolvere la situazione, anche perché, probabilmente, costerà una fortuna.

La nostra anteprima di Samsung Galaxy S21 Ultra

Fonte: Engadget