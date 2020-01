I prossimi auricolari Klipsch avranno IA integrata e cancellazione del rumore

Il marchio statunitense Klipsch, specializzato in prodotti audio, annuncerà tre nuovi auricolari true wireless in occasione del CES 2020 di Las Vegas, che inizierà il prossimo 7 gennaio.

Dopo il successo dei Klipsch T5 True Wireless , presentati all’edizione dell’anno scorso, l’azienda si prepara a lanciare i modelli T10 True Wireless e T5 True Wireless ANC, nonché una versione sportiva del modello T5s.

Secondo Engadget , entrambe gli auricolari T10 e T5 True Wireless ANC saranno dotati delle funzionalità integrate di IA, controllo tramite gesti e cancellazione del rumore attiva, anche se non ci sono ulteriori dettagli sulla tecnologia di intelligenza artificiale offerta.

Klipsch ha dichiarato che le cuffie avranno un sistema operativo integrato che incorpora l’IA. Ciò dovrebbe consentire il controllo della riproduzione musicale tramite la voce, senza l’impiego di assistenti vocali esterni come Google Assistant o Alexa da installare sullo smartphone.

Auricolari dal costo elevatissimo

In base alle poche immagini divulgate alla stampa, i nuovi auricolari Klipsch T10 True Wireless sembrano avere un design articolato, in cui l’elemento che si inserisce nell’orecchio è separato dal resto della scocca. Questo dovrebbe garantire una migliore aderenza rispetto ai modelli come i Sony WF-1000XM3 o gli Apple AirPods .

Inoltre, includono una distintiva custodia di ricarica esagonale, con vari coperchi per ciascun padiglione e un’attraente colorazione in oro rosa e nero.

Al momento non sono disponibili immagini per gli auricolari T5 True Wireless ANC, ma dovrebbero presentare un design simile al T5s, con una custodia di ricarica che ricorda gli accendini Zippo.

Klipsch non ha fornito informazioni sulla qualità audio offerta da questi nuovi modelli, dunque occorrerà attendere fino al CES 2020, in occasione del quale segnaleremo tutte le novità tecnologiche presentate nel corso della manifestazione.

Tuttavia, ciò che si sa di questi auricolari è il prezzo: secondo Engadget, il modello T10 True Wireless sarà in vendita fra settembre e novembre 2020, allo strabiliante costo di 649 dollari statunitensi.

Al momento, si tratta del prodotto più costoso della categoria, ma resta da vedere se un prezzo così elevato è giustificato in qualche modo dalla IA integrata.

D’altro canto, gli auricolari T5 True Wireless ANC, avranno un costo di 299 dollari statunitensi, un prezzo più accessibile, ma comunque superiore a quello degli auricolari wireless Sony WF-1000MX3 di fascia alta.

Klipsch ha annunciato la versione sportiva dei suoi auricolari T5 True Wireless. (Image credit: Klipsch)

Per chi corre

Klipsch proporrà anche una versione sportiva del modello T5, che sarà in vendita fra giugno e agosto 2020 al prezzo di $229.

Secondo l’azienda, gli auricolari saranno dotati di una custodia di carica impermeabile e resistente alla polvere, mentre gli auricolari stessi avranno la classificazione IP67. Le tre misure in dotazione garantiranno una vestibilità comoda e sicura per ogni tipo di orecchio durante l’allenamento.

Infine, Klipsch offrirà una seconda generazione dei propri auricolari true wireless: il modello T5 II True Wireless presenterà un nuovo design della scocca e degli auricolari, insieme a una nuova antenna Bluetooth. La durata della batteria, invece, resterà sempre di 24 ore.

Il modello T5 di seconda generazione sarà in vendita fra giugno e agosto 2020 al prezzo di $199, lo stesso del modello precedente.

Insieme ai nuovi modelli true wireless, Klipsch annuncerà anche le sue prime cuffie over-ear wireless con cancellazione del rumore , sempre in occasione del CES di quest’anno.

Fonte: Engadget