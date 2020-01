Huawei P40 Pro, una nuova tecnologia promette incredibili scatti notturni

The Huawei P40 Pro could have a much better camera than the P30 Pro, above

Gli scatti in condizioni di scarsa luminosità hanno fatto passi da gigante sugli smartphone negli ultimi anni, e Huawei P40 Pro potrebbe fare ancora di più: pare che la sua fotocamera da 52 MP possa combinare 16 pixel in uno.

Secondo MyDrivers , la fotocamera di P40 potrebbe scattare foto da 3,25 MP in cui le dimensioni dei pixel sono 16 volte più grandi, in questo modo il sensore potrebbe catturare più luce e produrre foto migliori in condizioni di scarsa luminosità.

Naturalmente, l'uso di pochi megapixel riduce la quantità di dettagli che possono essere catturati, ma 3,25 MP sono sufficienti per i video in Full HD, il che risulta vantaggioso quando si girano video di notte. Per le foto, toccherà al processore migliorare i dettagli.

Questa tecnologia non è inedita, ma è la prima volta che si arriva a combinare 16 pixel in 1. Altri smartphone come Xiaomi Mi Note 10 utilizzano Quad Bayer, una tecnologia che fonde 4 pixel in 1, al contrario di Quad Quad Bayer, che ne unisce 16 in 1. In effetti, pare che l'obiettivo da 52 MP di Huawei P40 Pro possa anche offrire 4 pixel in 1 per foto da 13 MP, rinunciando ovviamente a parte dei dettagli.

Prisma riprogettato per il doppio dello zoom

La stessa fonte conferma alcune precedenti voci secondo le quali Huawei P40 Pro avrà un obiettivo con zoom ottico 10x e un sistema a doppio prisma. Inoltre pare che Huawei abbia registrato una serie di termini che potrebbero fornire indizi sulle funzioni del suo top di gamma.

I termini in questione sono: "Quad Curve Overflow", che dovrebbe riferirsi ad un display curvo su tutti e quattro i bordi, "Ultra Vision Camera" e "Ultra Vision Sensor", che faranno sicuramente riferimento ad alcune di queste straordinarie capacità fotografiche, e '5G AR', che suggerisce l'arrivo di un modello 5G , ma anche una funzione sulla realtà aumentata. Naturalmente nulla è ancora confermato, ma sapremo presto la verità, poiché Huawei svelerà la gamma P40 a fine marzo.

Via GSMArena