Huawei sorprende ancora: avvistato il nuovo smartphone tri-foldable, sottile e innovativo

Solo una settimana fa è emersa una foto del presunto telefono tri-foldable di Huawei, ed ora abbiamo visto un altro scatto, questa volta del telefono piegato.

Pubblicando sul sito cinese Weibo (via GSMArena), il leaker @WhyLab ha condiviso una foto del dispositivo ancora non ufficiale e, come l'ultima volta, è ritratto nella mano del dirigente Huawei Richard Yu.

Ma mentre l'ultima volta il telefono era aperto, mettendo in mostra l'ampio display, questa volta è completamente piegato, quindi assomiglia più a uno smartphone convenzionale. E nonostante le due pieghe (che creano tre sezioni distinte), in questa immagine sembra anche molto sottile.

Questa foto ci dà anche un'occhiata al blocco della fotocamera sul retro, che sporge leggermente e sembra avere un design circolare simile a quello del blocco della fotocamera del Huawei Mate X5, che è un telefono pieghevole più convenzionale con una sola piega.

(Image credit: @WhyLab)

Un grande schermo e un lancio imminente

Non sappiamo molto di questo telefono in arrivo, ma secondo quanto riferito ha un enorme schermo pieghevole di circa 10 pollici, ottenibile grazie all'aggiunta di un'ulteriore piega. Abbiamo anche sentito che potrebbe arrivare a partire da settembre.

Di solito, se il telefono è così vicino al lancio, ci aspetteremmo che siano trapelate maggiori informazioni, ma queste immagini in libertà suggeriscono che potrebbe essere quasi pronto.

Tuttavia, non contate di poterlo acquistare, perché è improbabile che questo telefono triplice venga distribuito in tutto il mondo. Per lo meno, non c'è alcuna possibilità che sia disponibile negli Stati Uniti, dato che Huawei non è presente sul territorio.