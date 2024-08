Il primo telefono tri-pieghevole è quasi arrivato

Imagine the Galaxy Z Fold 6, with more screen space and another fold

Come vi dirà il nostro elenco dei migliori telefoni pieghevoli, ci sono più telefoni pieghevoli da scegliere che mai. Tuttavia, non c'è ancora un telefono tripieghevole sul mercato e sembra sempre più probabile che le cose stiano per cambiare.

Come riportaGizmochina, Richard Yu, l'ex CEO di Huawei, è stato avvistato mentre utilizzava quello che sembra essere un telefono tri-foldable su un aereo. Il noto informatore Digital Chat Station ha dichiarato che si tratta proprio del dispositivo in questione.

Un telefono tri-pieghevole è un telefono pieghevole con un'ulteriore piega e ancora più spazio per lo schermo - si pensi al Samsung Galaxy Z Fold 6, ma c'è un pannello aggiuntivo fissato sul lato, quindi si tratta essenzialmente di tre schermi di telefono standard uniti insieme.

Questo ovviamente aumenta l'ingombro quando il telefono è ripiegato, in quanto c'è uno strato in più da gestire. Per alcuni utenti, tuttavia, questo potrebbe essere un valido compromesso: si dice che il display principale abbia una dimensione di circa 10 pollici, da angolo a angolo.

Telefoni in arrivo

Does this look like a tri-foldable phone to you? (Image credit: Gizmochina)

Solo pochi giorni fa abbiamo appreso che Huawei è riuscita a raggiungere determinati standard di durata con il suo telefono tri-foldable e la vista dell'ex-CEO dell'azienda che ne utilizza uno confermerebbe certamente le voci di un lancio imminente.

Si pensa che il tri-foldable possa fare il suo debutto in qualsiasi momento a partire da settembre. Settembre è anche il mese in cui ci aspettiamo che la nuova serie di iPhone 16 faccia la sua comparsa, mentre i telefoni Pixel 9 saranno presentati martedì prossimo.

Samsung è il marchio a cui la maggior parte delle persone pensa quando si parla di telefoni pieghevoli, nonostante la continua concorrenza di OnePlus e Motorola. Secondo alcune indiscrezioni, è in arrivo anche un tri-foldable da Samsung, ma non è ancora arrivato.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Se Huawei riuscirà ad essere il primo a lanciare sul mercato questo particolare fattore di forma, sembra che il dispositivo sarà dotato di HarmonyOS Next: un sistema operativo di tipo desktop che sarà in grado di sfruttare appieno i 10 pollici di schermo.