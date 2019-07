Huawei Mate 30, in un leak il design futuristico della fotocamera

Lo Huawei Mate 30 Pro è il prossimo, atteso top di gamma Huawei, e di certo avrà un bel po' di fotocamere. Almeno quattro, cioè quante lo Huawei P30 Pro, ma magari saranno anche di più. E Huawei potrebbe aver fatto una scelta di design insolita.

Un'immagine condivisa da @ichangezone su Weibo (un social network cinese) e individuata da PhoneArena, mostra infatti quello che dovrebbe essere il Mate 30, o forse il Mate 30 Pro, con le fotocamere organizzate in un layout circolare.

Un aspetto leggermente futuristico, sicuramente più moderno rispetto allo Huawei Mate 20 Pro, che ha un blocco quadrato con la tripla fotocamera, mentre il P30 Pro ha i sensori allineati, tranne uno.

This could be our first glimpse of the Huawei Mate 30 (or Mate 30 Pro) circular camera setup - https://t.co/XCo1eErcNLJuly 4, 2019