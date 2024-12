Huawei Mate X6: un passo avanti per la fotografia nei telefoni pieghevoli

Huawei ha rivelato il telefono pieghevole Mate X6

La fotocamera principale ha 10 stop di apertura selezionabili manualmente

Huawei ha svelato il Mate X6, l'ultimo modello della sua linea di dispositivi pieghevoli in stile libro, con un'enfasi particolare sulla fotografia avanzata.

La fotocamera principale da 50MP è dotata di un'apertura fisica regolabile su 10 livelli, offrendo agli utenti un controllo dettagliato sulla profondità di campo e sull'illuminazione, una caratteristica che supera quella dei principali concorrenti come Samsung Galaxy S24 Ultra e iPhone 16 Pro, spesso limitati ad aperture fisse.

Il sistema fotografico include inoltre una fotocamera ultra-grandangolare da 40MP e un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 4x e una modalità macro super ravvicinata da 5 cm.

In qualità di telefono pieghevole, il Mate X6 presenta uno schermo esterno OLED da 6,45 pollici con risoluzione 1080 x 2440 e uno interno da 7,93 pollici con risoluzione 2240 x 2440. Per il multitasking, una nuova funzionalità consente di utilizzare fino a tre applicazioni contemporaneamente, ampliando le possibilità di utilizzo.

(Image credit: Huawei)

Il Huawei Mate X6 introduce miglioramenti significativi nell'area della dissipazione del calore, grazie a un incremento del 30% ottenuto con materiali avanzati come il grafene. Tuttavia, il dettaglio sui componenti interni del dispositivo rimane ancora un'incognita. Anche con queste informazioni, la loro utilità sarebbe limitata per molti utenti, dato che Huawei non commercializza i suoi telefoni negli Stati Uniti e attualmente non opera nemmeno nel mercato britannico.

Questo rende il Mate X6 il secondo dispositivo pieghevole di Huawei a catturare l'attenzione recente con innovazioni notevoli. Un esempio è il Mate XT, un telefono tri-fold presentato a settembre 2024, che ha suscitato grande interesse pur essendo disponibile esclusivamente in Cina. Una recensione dettagliata di quel modello arriverà presto.

Il Mate X6 sarà disponibile in tre varianti cromatiche: Nebula Gray, Nebula Red e Black, con i colori Nebula che vantano una texture unica. La distribuzione europea partirà dal 6 gennaio a un prezzo di 1.999 euro, mentre la disponibilità in altre regioni non è stata ancora confermata. Restate aggiornati con le nostre rubriche dedicate per tutte le novità su Huawei e sui telefoni pieghevoli.