Huawei Mate 30 Pro: uscita, prezzo, indiscrezioni

Aggiornamento: Huawei ha fatto sapere che la linea Mate 30 supporterà il 5G. Inoltre lo Huawei P30 e P30 Pro sono ora in commercio, e ci danno un’idea delle specifiche e delle caratteristiche che potremmo trovare sui prossimi modelli Mate.

Lo Huawei P30 e lo Huawei P30 Pro sono in commercio da alcune settimane, e il prossimo top di gamma Huawei che vedremo è il Mate 30 Pro. Sarà con ogni probabilità il migliore e più grande dispositivo di Huawei.

Non si sa molto del Mate 30 Pro, ma la macchina dei rumors è ormai in marcia e in questo articolo abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo finora. Lo aggiorneremo mano a mano che emergono nuove informazioni.

Abbiamo anche compilato una lista delle cose che ci piacerebbe vedere nello Huawei Mate 30 Pro, e di cui potrebbe aver bisogno per competere con prodotti come il Samsung Galaxy S10 o il Galaxy Note 10.

In poche parole

Che cos’è? L’erede del Mate 20 Pro

L’erede del Mate 20 Pro Quando esce? Forse a ottobre 2019

Forse a ottobre 2019 Quanto costerà? Probabilmente quanto gli altri top di gamma

Huawei Mate 30 Pro, data di uscita e prezzo

Non ci sono informazioni specifiche, per ora, riguardo alla data di uscita dello Huawei Mate 30 Pro, ma ci siamo fatti un’idea generica su quando lo vedremo.

Huawei annuncia i nuovi Mate sempre nella parte finale dell’anno. In particolare, ha presentato sia il Mate 20 sia lo Huawei Mate 10 a ottobre, nei rispettivi anni.

Quindi scommettiamo su una presentazione a ottobre 2019. Non ci sono garanzie a riguardo, soprattutto se si considera che lo Huawei Mate 9 fu annunciato a novembre 2016. Ma si può essere abbastanza certi del fatto che il Mate 30 Pro sarà presentato negli ultimi mesi del 2019, insieme allo Huawei Mate 30 standard.

Il Mate 30 Pro sarà probabilmente presentato a ottobre. Immagine: TechRadar

Non si è detto nulla nemmeno sui prezzi, ma lo Huawei Mate 20 Pro costava 1099€ al lancio (è ancora il prezzo di listino), quindi ci aspettiamo che il Mate 30 Pro costi almeno la stessa cifra.

Huawei Mate 30 Pro, notizie e rumors

La principale indiscrezione su Huawei Mate 30 Pro, finora, proviene da un brevetto Huawei che mostra una custodia con spazio per più ottiche fotografiche.

L’immagine sotto fa almeno sospettare la presenza di cinque lenti posteriori, più delle tre presenti sul Mate 20 Pro e le quattro sul P30 Pro.

Naturalmente i brevetti non diventano sempre prodotti finiti, e anche se dovesse accadere non è detto che sia con lo Huawei Mate 30 Pro. Avrebbe comunque senso per Huawei aumentare il numero di fotocamere sui suoi top di gamma, considerando che i concorrenti stanno facendo la stessa cosa.

Questo brevetto potrebbe indicare che ci saranno più fotocamere sul Mate 30 Pro. Immagine: Mobielkopen

Abbiamo sentito dire anche che la famiglia Mate 30 potrebbe supportare il 5G , ma l’unica certezza è che l’azienda lo sta “prendendo in considerazione”.

Al momento il migliore processore di Huawei è il Kirin 980, che ha debuttato sui Mate 20. Basandosi sulla nomenclatura precedente, possiamo ipotizzare che il prossimo SoC sarà il Kirin 990.

Il Mate 30 Pro, probabilmente, avrà almeno quattro fotocamere posteriori come lo Huawei P30 Pro. E potrebbe essere simile anche nel design, compreso un piccolo notch e cornici appena visibili.

Cosa vorremmo vedere

1. AI migliorata per la fotocamera

La fotocamera del Mate 30 Pro è molto buona, ma nel nostro test abbiamo notato che gli scatti fatti con l’ultragrandangolo mostrano delle distorsioni ai bordi.

Abbiamo notato anche che la funzione HDR non è alla pari con i suoi concorrenti migliori, come il Google Pixel 3 e l’ iPhone XS . Queste sono due cose che vorremmo fossero migliorate sullo Huawei Mate 30 Pro.

2. Più fotocamere

Tre è buono, di più è meglio. Immagine: TechRadar

A proposito di fotocamera, vorremmo più ottiche. Le tre posteriori sono un buon punto di partenza, ma ci sono concorrenti come il Nokia 9 che arrivano fino a cinque, e alcune voci suggeriscono che il Mate 30 Pro potrebbe avere più fotocamere.

Ci piacerebbe una seconda ottica anche frontalmente, soprattutto se la si potrà usare per un riconoscimento facciale ai livelli di quello Apple.

3. Niente notch

Lo Huawei Mate 20 Pro è esteticamente ben riuscito, ma nel 2019 il notch comincia a essere un elemento troppo datato, visto che è ormai concreta la tendenza a eliminarlo.

Ciò che vorremmo davvero per il Mate 30 Pro è un autentico design a tutto schermo, con sensori e fotocamere in qualche modo resi invisibili all’interno dello schermo. Forse non sarà possibile, ma spesso Huawei è spesso tra i primi a usare una nuova tecnologia, quindi non si sa mai.

4. Interfaccia rinnovata

Gli smartphone Huawei usano l’interfaccia EMUI, che non ha particolari difetti ma di certo non è perfetta. Gradiremmo senz’altro un passo verso la semplificazione, magari un avvicinamento all’interfaccia pulita di Android One - che tra l’altro aiuterebbe a garantire aggiornamenti più tempestivi.

5. Scanner per le impronte migliorato

Il sensore Mate 20 Pro si può migliorare: TechRadar

Lo Huawei Mate 20 Pro ha il sensore di impronte digitali sotto lo schermo, ed è stato tra i primi modelli ad averlo. È una bella cosa, ma nel caso dei Mate 20 Pro non è (per niente) perfetto.

L’area utilizzabile per poggiare il dito è molto piccola e può risultare difficile da usare senza prima attivare lo schermo. E anche nel leggere le impronte lascia un po’ a desiderare.

Difetti perdonabili visto che è la prima generazione di una nuova tecnologia, ma con il Mate 30 Pro speriamo proprio di vederne una versione migliore.

6. Presa cuffie da 3.5mm

Come molti smartphone, anche il Mate 20 Pro è privo di jack da 3,5 mm. Ma continuiamo a pensare che non sia ancora il momento per abbandonare un buon paio di cuffie con il cavo.

Ci sono molte cose che si possono dire a difesa delle cuffie senza fili, e sicuramente uno smartphone senza la presa offre più libertà e spazio agli sviluppatori.

Molti di noi però hanno delle ottime (e costose) cuffie con il cavo, e non sono pronti ad abbandonarle. Altri non vogliono la seccatura di caricare anche le cuffie, e altri non vogliono compromessi sulla qualità audio.

7. Qualcosa di nuovo

La maggior parte delle cose che abbiamo elencato sono perfezionamenti del Mate 20 Pro. Ma ciò che vogliamo davvero sul Mate 30 Pro è qualcosa di completamente nuovo ed eccitante.

Qualcosa di futuristico magari, o magari un’idea di design coraggiosa e mai vista prima. Lasciamo a Huawei l’imbarazzo della scelta, ma considerando la presenza del Galaxy S10 e l’arrivo di iPhone 11 , sarà meglio che sia qualcosa di totalmente impressionante.