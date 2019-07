Huawei Mate 30:stä vuotaneet kuvat paljastavat uudenlaisen kamera-asetelman

Huawei Mate 30 Prolla odotetaan olevan runsaasti kameroita, sillä Huawei P30 Prossa oli jo neljä selkämyksessä, ja Mate-sarjassa on ollut useimmiten tarjolla enemmän. Kameroiden muotoilu saattaa tosin poiketa uudessa mallissa aiemmasta.

PhoneArena-sivu löysi Kiinan sosiaalisen median palvelu Weibossa käyttäjä @ichangezonen julkaiseman kuvan, joka näyttäisi otetun joko Huawei Mate 30:stä tai Huawei Mate 30 Prosta. Sen perusteella uudessa mallissa olisi ympyränmuotoinen muotoilu, joka sisältäisi neljä linssiä ja LED-salaman.

Hieman futuristinen muotoilu poikkeaisi Huawei Mate 20 Prosta, jossa kolme linssiä on sijoitettu neliömäiselle alueelle, tai Huawei P30 Prosta, jonka pitkulaisen kameramuotoilun lisäksi yksi linsseistä sijaitsee hieman sivummalla.

This could be our first glimpse of the Huawei Mate 30 (or Mate 30 Pro) circular camera setup - https://t.co/XCo1eErcNLJuly 4, 2019