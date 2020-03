Come scaricare e giocare subito a Call of Duty: Warzone

Quando si potrà giocare a Call of Duty: Warzone ? La risposta è : fin da subito.

Il nuovo gioco battle royale gratuito è arrivato per i giocatori di PC, PS4 e Xbox One, anche se con alcuni accorgimenti per quest'ultima piattaforma , dopo un processo iniziale abbastanza confuso, che ha visto il video del gioco sul canale Youtube di uno streamer, prima ancora che Activision avesse annunciato l'esistenza stessa del gioco.

Per aiutarvi ad iniziare con il nuovo titolo battle royale, abbiamo raccolto tutte le informazioni riguarda la tempistica, il rilascio e il download necessari per poter iniziare a confrontarvi con i vostri amici online.

Activision Blizzard ha rilasciato la versione battle royale con qualche ora di anticipo per chi già possiede Call of Duty: Modern Warfare (2019), il titolo principale di COD rilasciato lo scorso anno su PS4, Xbox One e PC. Il titolo battle royale è stato poi reso disponibile per tutti.

Plan accordingly. #Warzone arrives tomorrow.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/qQ9XpAYrXtMarch 9, 2020

Detto questo, Warzone rimane sempre un titolo gratuito, anche se coloro che hanno acquistato il gioco di Activision ottengono alcuni vantaggi in esclusiva.

Disney+: 10 euro di sconto sul primo abbonamento annuale Fino al giorno prima del lancio, potete risparmiare 10 euro scegliendo l’abbonamento annuale di Disney Plus. Questa offerta scade il 23 marzo e offre 12 mesi di streaming di contenuti Disney sia vecchi che nuovi. Gli sconti Disney Plus non saranno così frequenti, quindi agite velocemente e approfittatene.Vedi offerta

Come scaricare Call of Duty: Warzone

Se avete Modern Warfare (2019), caricate semplicemente il gioco e andate nel pannello Classified nel menu principale del gioco. La dimensione del download di Warzone dipenderà dall'ultima patch disponibile nel vostro sistema, 18-22 GB se avete installato l'ultima patch, e più come 80 GB se non l'avete fatto.

Potrete, tuttavia, scaricare Warzone come titolo autonomo, nel caso non aveste Modern Warfare (2019).

Warzone viene elencato come qualsiasi altro titolo di Call of Duty su PlayStation Store, Xbox Store o Battle.net su PC, per scaricare il gioco è necessaria l 'applicazione desktop Battle.net per PC o Mac. Activision e Blizzard si sono unite tempo fa, motivo per cui Warzone viene trasferito attraverso il portale Battle.net, e il download è di 175 GB sul portale.

Un post sul blog di Activision afferma che "Il download potrebbe richiedere fino a diverse ore a seconda della larghezza di banda, del fornitore di servizi, di altri fattori regionali e varierà a seconda della piattaforma".

Purtroppo il gioco non è disponibile sulle piattaforme di Steam e Epic Game Store.

Persone, Bots : qual è la differenza? (Image credit: Activision)

Cosa fare durante il download di Call of Duty: Warzone

Non vi va di aspettare tutte quelle ore? I primi 20 GB includeranno una modalità Gunfight offline per tenervi occupati, anche se giocherete contro dei bot piuttosto che altri giocatori reali:

"Il download di Warzone è segmentato. Il primo segmento di circa 20 GB vi consentirà di giocare da soli partite di sparatorie contro dei bot. Durante questa fase di gioco offline, i progressi del download continueranno in background. Questo vi darà un assaggio dell'intera esperienza di Modern Warfare, e sarete certi che Warzone starà arrivando."