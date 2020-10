Call of Duty: Warzone è gratuito su PC e PS4, ma non su Xbox One

Call of Duty: Warzone è stato lanciato ieri, 10 marzo, ma a differenza di come si potesse immaginare inizialmente l'anteprima non è stata resa disponibile a tutti; infatti, coloro che sono in possesso di una console Xbox One dovranno necessariamente sottoscrivere un abbonamento a Xbox Live Gold per poter giocare al nuovo titolo prodotto da Activision, a differenza degli utenti PC e PS4 che potranno effettuare il download e giocare liberamente a Call of Duty: Warzone.

Se consideriamo la poca disponibilità al cross-play mostrata in passato da Sony in merito a titoli gratuiti, come Fortnite e Apex Legends , Microsoft potrebbe avere tra le mani una bella gatta da pelare e la decisione intrapresa potrebbe spingere molti giocatori a passare alla concorrenza.

Vi ricordiamo che è trascorso molto tempo prima della decisione di Sony di abilitare il cross-play per Fortnite su PS4 , a causa soprattutto della volontà dell'azienda di evitare un esodo di giocatori verso altre piattaforme; lo stesso Joe Smedley, ex capo di Sony Entertainment Online, ha ammesso che tale scelta è stata dovuta più a una strategia di marketing che all’insorgere di difficoltà tecniche .

Ecco il prezzo da pagare per gli utenti Xbox

Attualmente, è possibile iscriversi al servizio Xbox Live Gold al prezzo di €6,99 al mese, ma potrete anche optare per l’abbonamento annuale da €59,99.

In questo modo, potrete avere accesso alle funzionalità online di molti titoli disponibili su Xbox One , ma resterete con l’amaro in bocca al solo pensiero che gli utenti PC e PS4 potranno giocare gratuitamente a un titolo come Call of Duty: Warzone.