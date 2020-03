Apple HomePod 2 e la nuova Apple TV arriveranno quest’anno

Siamo costretti a casa per combattere la diffusione del virus COVID-19, ma alcune aziende come Apple proseguono lungo il percoro prestabilita, persino in tempi difficili come questi.

Secondo Bloomberg , i dipendenti Apple stanno lavorando da casa, ma a pieno ritmo per la commercializzazione dei nuovi prodotti Apple.

Dai nuovi iPhone agli iPad, dai nuovi iMac ai nuovi MacBook, gli indomiti dipendenti del colosso di Cupertino non stanno lasciando nulla al caso. Bloomberg suggerisce che quest’anno debutterà HomePod 2, un nuovo smart speaker, e una nuova versione di Apple TV.

Migliori offerte Apple HomePod di oggi Apple HomePod Smart... eGlobalcentral IT €272.64 Vedi Mostra altre offerte

A quando le nuove indiscrezioni?

I dettagli dei suddetti prodotti non sono stati rivelati, a eccezione dell’anno d’uscita. Apple è stata costretta a modificare le regole interne per raggiungere quest’obiettivo. Da quando un prototipo di iPhone 4 è stato perso in un bar da un proprio dipendente nel 2010, l’azienda ha introdotto rigorose regole sui test dei nuovi prototipi.

Tuttavia la crisi da COVID-19 ha indotto la società a consentire ai tecnici di portare a casa i prototipi per continuare a lavorare durante il periodo di blocco. In precedenza, la società consentiva solo a dipendenti selezionati di testare dispositivi pressoché ultimati prima dell’effettiva commercializzazione.