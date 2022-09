GTA 6, leak confermato da Rockstar: personaggi, trama e ambientazione

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, dopo anni di indiscrezioni e ipotesi sono emerse le prime immagini di GTA 6, uno dei giochi open world più attesi e chiaccherati degli ultimi anni.

Il leak in questione non è la classica fuga di notizie, ma un'enorme raccolta di immagini e informazioni che ci raccontano parecchie cose interessanti sul gioco.

Il filmato trapelato include numerose sequenze di gameplay e ci offre un primo assaggio di come sarà GTA 6, anche se si tratta chiaramente di una build preliminare. Nel filmato si vedono diverse sparatorie e alcune sequenze di gioco che svelano una parte della trama, mentre osservando l'ambiente circostante emergono diversi dettagli interessanti su personaggi e ambientazione.

Trattandosi di un work-in-progress, le immagini sono "grezze" e sullo schermo si leggono le informazioni di debug e diversi valori metrici che confermano la natura preliminare della build. Se inizialmente c'erano dei dubbi riguardo l'autenticità del filmato, Rockstar stessa ha confermato che le immagini sono autentiche e ha chiesto che molti dei video e degli screenshot condivisi sui social media venissero eliminati.

Da buoni curiosi e fan della saga, non ci rimane altro che provare a estrapolare tutte le informazioni presenti nel leak analizzando quanto visto nelle immagini prima della loro rimozione.

(Image credit: Rockstar Games)

Location: Ritorno a Vice City

Confermando una fuga di notizie risalente ai primi mesi del 2022, le immagini trapelate suggeriscono che GTA 6 sarà ambientato a Vice City, la Miami di Grand Theft Auto.

Nel filmato si notano numerosi cartelli stradali ed edifici con le scritte "Vice City", mentre sulle fiancate delle auto della polizia si legge chiaramente la sigla "VCPD" (Vice City Police Department).

Del resto, GTA 6 sembra ambientato in una versione moderna della città: mentre il titolo uscito nel 2002 era ambientato a metà degli anni '80, la presenza di smartphone e auto dall'aspetto contemporaneo suggeriscono che la trama di GTA 6 si svolgerà in una versione contemporanea della città.

Ma come già visto negli ultimi capitoli della saga, non ci saranno solo palazzi e aree cittadine. Le immagini mostrano anche diverse aree rurali e una sorta di palude, oltre a degli scorci del mitico Malibu Club e dell'hotel Ocean View, due delle location più iconiche del primo Vice City.

Trama: come Bonnie e Clyde

Dal filmato si capisce abbastanza chiaramente che GTA 6 avrà due protagonisti e il personaggio principale della serie sarà una ragazza. Anche questa volta le immagini confermano quanto ipotizzato da un leak che accennava al sesso della protagonista e al fatto che Rockstar volesse dare il suo contributo sul tema dell'inclusività.

Il filmato mostra una donna latina di nome Lucia e il suo complice Jason (queste informazioni sono state estratte dal codice che si vede nelle immagini). In precedenza erano stati descritti come una sorta di Bonnie e Clyde, e questo filmato conferma (almeno in parte) l'ipotesi.

In uno dei video trapelati si vedono i due criminali rapinare una tavola calda, trattenere la cassiera e fuggire all'arrivo della polizia. Bonnie e Clyde vengono persino citati per nome in uno dei menu di debug.



(Image credit: Rockstar Games)

Gameplay: nuove mosse

Le sparatorie sono molto simili a quelle di GTA 5, con l'aggiunta di alcune nuove armi e movimenti. Il giocatore viene visto brandire diverse tipologie di arma da fuoco tra cui un fucile d'assalto, un fucile di precisione, un fucile a pompa, una pistola e un lanciarazzi, oltre a diverse armi di fortuna come una mazza da golf, una mazza da baseball e un piede di porco.

A un certo punto, il giocatore passa l'arma attiva all'altra mano e raccoglie un fucile dal pavimento per aggiungerlo all'inventario, movimento mai visto prima in un GTA.



Sembra che ci saranno anche diverse nuove mosse da usare in combattimento. Un video trapelato mostra il giocatore che sporge l'intero busto dal finestrino di un'auto mentre punta un fucile d'assalto con una visuale a 360 gradi. In altre immagini, il giocatore è prono, si accovaccia in copertura e trasporta un'arma sulla spalla. Questo potrebbe far pensare a degli scontri a fuoco più focalizzati sulla furtività.

Tra le novità c'è anche una nuova schermata per la selezione delle armi. Sembra che tra gli item che compaiono nell'inventario circolare sia anche presente un kit di salute o un medicinale di qualche tipo, quindi probabilmente sarà possibile curarsi o potenziarsi durante il combattimento.

Easter eggs a volontà

Tra i filmati trapelati si notano alcuni richiami e easter egg che i fan di GTA avranno notato sicuramente. Tra questi ci sono alcune attività commerciali viste nei capitoli precedenti, come la LTD Gasoline e la piattaforma social LifeInvader, una parodia nemmeno tropo velata di Facebook già presente su GTA V.

(Image credit: Rockstar)

Cinque stelle o niente

Come previsto, anche GTA 6 riproporrà le stelline come unità di misura per il livello di ricercatezza del personaggio. Il filmato mostra un sistema a cinque stelle come quello presente su GTA 5, confermando che GTA 6 non tornerà al sistema a sei stelle dei precedenti titoli della serie.

Tra le novità interessanti c'è invece una polizia più "attenta" e perspicace. Per dare un senso di realismo agli inseguimenti, ora i poliziotti riescono a capire se siete a bordo di un veicolo rubato, identificandovi e continuando l'inseguimento anche una volta che avete abbandonato il veicolo. Questo vuol dire che su GTA 6, prima di rubare un'auto, sarà meglio riflettere bene sulle possibili conseguenze.

Personalizzazione dei personaggi

Anche se i leak non hanno mostrato per intero le funzioni di personalizzazione dei personaggi di GTA 6, i filmati ci hanno dato la conferma della loro esistenza. Lucia, il personaggio femminile principale del gioco, viene mostrata mentre indossa diversi abiti e acconciature, confermando che i vestiti e i capelli possono essere personalizzati.

Sarà interessante vedere la varietà delle opzioni di personalizzazione dei personaggi di GTA 6 dopo che Saints Row, titolo rivale sviluppato da Project Red e Volition, ha puntato molto su questo aspetto.