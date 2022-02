GPU Nvidia e AMD, prezzi in calo e più disponibilità

Chi in questo nefasto periodo è stato alla disperata ricerca di una GPU, può probabilmente tornare a gioire: la disponibilità di schede video Nvidia e AMD è sempre più in crescita, e sembra che sarà così per tutto il 2022, come segnalato da 3DCenter, notizia a cui ha fatto anche eco Wccftech.

Il livello di scorte sembra particolarmente buono e i rivenditori europei stanno aumentando le unità nei loro magazzini, il che renderà sicuramente più facile l'acquisto di una scheda video nel prossimo futuro.

Con l'aumento di disponibilità, anche i prezzi tornano a scendere dopo aver raggiunto cifre astronomiche in questi ultimi anni. Nonostante rimangano ancora più alti del previsto, le GPU AMD ed Nvidia vengono ora vendute rispettivamente al 45% e al 57% oltre il prezzo consigliato, rispetto il 63% e il 77% in più del mese scorso.

(Image credit: ShutterStock)

Anche se questo è un ottimo segnale che fa ben sperare nel futuro immediato, sarà necessario ancora un po' di tempo prima che i prezzi vadano in pari con le cifre di listino.

Le GPU Nvidia e AMD continuano ad esaurirsi velocemente e nuove schede, come la GeForce 3090 Ti, già rimandata e attesa per il lancio in questi mesi, continueranno ad essere difficili da reperire.

Senz'altro potremo essere più ottimisti se prossimamente la situazione continuerà a migliorare in tale direzione.