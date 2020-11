GPU AMD "Big Navi" su Tesla? Perchè no!

AMD è rimasta sempre sulla cresta dell’onda quest’anno, grazie alle sue nuove linee di prodotto e acquisizioni societarie, mantenendo viva la macchina mediatica dei siti specializzati. Il successo sembra non fermarsi ancora, grazie a un documento trapelato che rivela che Tesla potrebbe utilizzare un’unità di elaborazione grafica (GPU) "Navi 23" per la gestione dei nuovi sistemi di infotainment dei propri veicoli.

L’indiscrezione che vede AMD protagonista è stata pubblicata su Twitter dall'utente Patrick Shur (@patrickschur_), un noto leaker che si occupa principalmente di notizia sulla tecnologia AMD. Il post conteneva originariamente alcuni progetti per Navi 23 con tanto di timbro Tesla, ma che poi ha rimosso per proteggere le proprie fonti.

Questo tipo di notizie si discosta dalle tipiche indiscrezioni di cui si occupa solitamente il leaker, tuttavia in passato Patrick si dimostrato molto affidabile in merito alle indiscrezioni riguardanti AMD.

Giocare in auto?

Le GPU AMD dovrebbero essere introdotte nel sistema di infotainment dei modelli aggiornati per migliorare l’utilizzo delle applicazioni Tesla Arcade e Tesla Toybox. La possibilità di giocare in automobile (da fermi, ovviamente) è di per sé abbastanza impressionante, ma sembra veramente assurdo poter giocare ai migliori titoli AAA mentre si è seduti in auto.

Inutile dire che né Tesla né AMD hanno rilasciato una dichiarazione, pertanto questa notizia rimane saldamente nel cumulo di voci non confermate riguardo i due marchi, ma non sembra troppo inverosimile pensare che Elon Musk voglia salire sul suo Tesla Truck per giocare a Cyberpunk 2077.