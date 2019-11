Google Pixel 4 avvistato a Londra

Sappiamo già un po' di cose su Google Pixel 4 e Google ha confermato l'esistenza del dispositivo mesi prima la sua effettiva data di uscita. Adesso pare che il prossimo smartphone di Big G sia stato visto in pubblico per la seconda volta.

Il nuovo avvistamento, emerso grazie a 9to5Google non fornisce nuovi indizi sulle caratteristiche del prodotto. Possiamo vedere l'insieme delle fotocamere posteriori, si dice sia un comparto con due lenti, il flash e un sensore di spettro per rilevare i gesti.

Google Pixel 4 è stato visto alla metropolitana di Londra, ma è nascosto in una custodia dall'aspetto generico, quindi negli scatti non si vedono né il lato anteriore del dispositivo e nemmeno il software (riteniamo che Google Pixel 4 avrà a bordo Android Q).

Vero, questo avvistamento non ha rivelato nulla di nuovo, ma è comunque una notizia, visto che mancano ancora mesi alla presentazione ufficiale. Si pensa che questa avvenga ad ottobre, ma ancora non c'è l'ufficialità.

(Image credit: 9to5Google)

Il mese scorso Google ha sorpreso un po' tutti, mostrando il Pixel 4 in uno scatto, viste le numerose indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi da fonti non ufficiali. Nella foto possiamo vedere una sorta di quadrante in cui sono alloggiate le fotocamere posteriori.

Secondo altre indiscrezioni trapelate, lo smartphone avrà una cornice superiore piuttosto consistente e non ci sarà un notch per ospitare i componenti del comparto fotografico anteriore. Comunque, ci aspettiamo che Google Pixel 4 sbarchi sul mercato in due versioni: una "standard" e una XL. have suggested the front of the phone will feature a larger top bezel rather than a notch for fitting in the front-facing camera components, while we're again expecting a standard-sized phone and an XL variant.

La dimensione del display per queste due varianti potrebbe essere di 5,8 pollici per il Pixel 4 e 6,4 pollici per il Pixel 4 XL. Queste diagonali renderebbero i nuovi smartphone di fascia alta di Google un po' più grandi dei prodotti di fascia alta della gamma Pixel 3, presentati nel 2018.

Dal punto di vista delle specifiche, il Pixel 4 probabilmente avrà il processore Snapdragon 855 e 6 GB di RAM. Non è da escludere la possibilità che possano spuntare altri scatti di prototipi di Pixel 4 da qui a ottobre.