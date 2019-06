Google Pixel 4, schermo ancora più grande ma più spesso?

Con la stessa Google che prende in gira se stessa sul possibile design dei prossimi Pixel 4 , ci stiamo facendo un'idea più definita sull'aspetto, ma ci sono ancora cose che non sono chiare come le dimensioni del display. Ora però dei nuovi leak potrebbero chiarirci le idee.

Secondo @OnLeaks (fonte affidabile) le dimensioni dello schermo di Google Pixel 4 saranno tra i 5.6 e i 5.8 pollici, con un chiaro aumento rispetto ai 5.5 pollici del Google Pixel 3.

Lo schermo del Google Pixel 4 XL invece dovrebbe essere tra i 6.2 e 6.4 pollici, probabilmente più grande dei 6.3 pollici del Google Pixel 3 XL.

Secondo la stessa fonte, Google Pixel 4 dovrebbe avere dimensioni di 147.0 x 68.9 x 8.2mm (o 9.3mm di spessore se si comprende la sporgenza della fotocamera). Questo lo renderebbe più lungo e spesso ma non più largo dei 145.6 x 68.2 x 7.9mm di Pixel 3.

Stesso discorso per Pixel 4 XL le cui dimensioni sono di 160.4 x 75.2 x 8.2mm (9.3mm con la sporgenza della fotocamera), mentre quelle di Google Pixel 3 XL sono di158 x 76.7 x 7.9mm.

Naturalmente non si tratta di dati certi, anche se ci sembrano probabili.

Un altro sguardo al design più probabile

Nel frattempo si susseguono leak sul design di Google Pixel 4, questa volta si tratta di immagini in CAD (computer-aided design), condivise da Ben Geskin.

Google #Pixel4 CAD pic.twitter.com/9cwXtwVjfHJune 16, 2019

Il retro risulta simile a precedenti indiscrezioni mentre la parte frontale, di cui non abbiamo ancora nulla, sembra integrare una tacca o una cornice per la fotocamera. In realtà ci aspettavamo una tacca, ma ora sembra che Google voglia inserire una classica cornice.

Lo scopriremo comunque ad ottobre, quando la gamma Pixel 4 verrà presentata. Oppure Google potrà deciderci di mostrarci anche il davanti dopo avere mostrato il lato B.

Via BGR