Google Pixel 4 potrebbe essere stato avvistato per la prima volta

Potremmo avere avuto il nostro primo assaggio del Google Pixel 4 dopo che uno smartphone molto simile a quello della foto ufficiale che Google ha diffuso la scorsa settimana è stato avvistato mentre veniva usato a Londra.

Un'immagine dello smartphone è stata condivisa da 9to5Google. Si può vedere l'alloggio squadrato delle fotocamere posteriori e... nient'altro. Questa immagine in realtà non ci dice niente di nuovo sul prossimo dispositivo Google.

Secondo l'informatore anonimo, sembra che lo smartphone abbia una cornice piuttosto ampia sopra al display, che secondo noi potrebbe ospitare una fotocamera frontale doppia.

Scopri tutte le ultime novità sulla tecnologia 5G

Niente sensore per le impronte sul Google Pixel 4

Il dispositivo sembra protetto da una di quelle cover ufficiali Google Pixel che abbiamo già visto con l'uscita di altri dispositivi Pixel.

A voi sembra il Google Pixel 4? (Image credit: 9to5Google)

Ci stiamo preparando a una serie di indiscrezioni sul Pixel 4 nei prossimi mesi, in attesa della presentazione ufficiale del prossimo top di gamma Google, che ci aspettiamo nel mese di ottobre.

Addirittura Google stessa è coinvolta in prima persona con le fughe di notizie stavolta, postando una foto del dispositivo su Twitter. Il design quadrato dell'alloggio per le fotocamere posteriori è stato confermato, anche se non siamo ancora sicuri riguardo il tipo di ottiche.

Si è parlato della presenza di un ''sensore di spettro'', che dovrebbe essere in grado di rilevare i gesti e rendere possibile l'utilizzo del dispositivo senza toccare lo schermo.

A quanto pare lo smartphone monterà un chipset Snapdragon 855 e avrà 6 GB di RAM, diventando quindi uno degli smartphone migliori del 2019 in quanto a performance. Avremo più dettagli nei prossimi mesi.