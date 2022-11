Galaxy S23 Ultra, fotocamera a confronto con Pixel 7 Pro

The rear cameras on the Galaxy S22 Ultra

Le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy S23 riguardano alcune immagini presumibilmente scattate con Galaxy S23 Ultra e messe a confronto con altri campioni ottenuti con Galaxy S22 Ultra e Pixel 7 Pro, due tra i migliori smartphone per la fotocamera.

Il leak proviene dal noto Ice Universe (Si apre in una nuova scheda) (via Notebookcheck (Si apre in una nuova scheda)), il quale inizialmente ha postato una serie di foto ingrandite tre zucche. Senza specificare gli smartphone coinvolti, ha chiesto di votare la foto migliore.

Il campione teoricamente scattato con Galaxy S23 Ultra ha vinto per qualità del dettaglio e del colore, superando sia il Galaxy S22 Ultra dello scorso anno che l'ultimo smartphone top di gamma Google.

Non perdetevi le migliori offerte del Black Friday!

Le specifiche della fotocamera

In precedenza avevamo visto un'altra foto presumibilmente scattata con Galaxy S23 Ultra e condivisa dallo stesso leaker, quindi sembra proprio che Ice Universe sia riuscito a entrare in possesso di un modello dei nuovi smartphone Samsung in anticipo rispetto al lancio previsto per febbraio 2023.

Questo significa che Samsung ha ancora molto tempo a disposizione per migliorare gli algoritmi che gestiscono l'ottimizzazione delle foto scattate e assicurarsi che le immagini e i video registrati abbiano una resa impeccabile, rendendo i nuovi dispositivi degni di comparire nella classifica dei migliori smartphone del prossimo anno.

Ci aspettiamo che Galaxy S23 Ultra sia dotato di tre sensori posteriori dalle specifiche non molto diverse rispetto a S22 Ultra, nonostante si dica che le prestazioni in condizioni di luce scarsa saranno nettamente migliori.