Fujifilm X-T4, specifiche rivelate prima della presentazione ufficiale

Potrebbe non essere più necessario attendere lo scadere del conto alla rovescia presente sulla home page del sito web di Fujifilm, che indica quante ore mancano alla presentazione della nuova fotocamera, perchè sono state rivelate le specifiche tecniche complete della X-T4.

Nonostante abbia chiuso i battenti lo scorso anno, il prolifico e affidabile telegiornale giapponese Nokishita è ancora molto attivo su Twitter, dove ha condiviso un documento che riporta quella che sembra essere l'intera scheda tecnica della Fujifilm X-T4.

Il documento sembra confermare alcune delle indiscrezioni che abbiamo già sentito, come una maggiore velocità di scatto e una batteria più grande, insieme alla stabilizzazione delle immagini inclusa nel corpo macchina.

Grazie alla scheda tecnica trapelata non ci saranno sorprese quando Fujifilm annuncerà ufficialmente la fotocamera entro la fine del mese: le immagini della X-T4 sono già note, così come il prezzo americano della fotocamera.

Le specifiche promettono bene

La X-T4 utilizzerà lo stesso sensore CMOS XPS 4 APS-C da 26,1 MP e il processore X di quarta generazione della Fujifilm X-T3, ma avrà la stabilizzazione dell'immagine fino a 5 stop di compensazione, una caratteristica assente sul modello precedente. Se abbinata a un obiettivo stabilizzato, la fotocamera può arrivare fino a 6,5 stop di stabilità.

Come riportato in precedenza, anche la velocità di scatto continuo (o scatto a raffica) è stata potenziata, ammesso che il documento trapelato sia reale. Utilizzando il mirino (che sembra sarà ereditato dalla X-T3 senza alcun aggiornamento), la fotocamera sarà in grado di scattare a 15 fps, un buon miglioramento rispetto agli 11 fps del modello attuale. Si tratta di un valore sufficiente sia per il reportage sportivo che per la fotografia naturalistica, sebbene la profondità di buffer risulti inferiore con appena 110 JPEG rispetto ai 145 del vecchio modello.

Tuttavia, la fotocamera sembra in grado di spingersi fino a 30 fps quando si utilizza l'otturatore elettronico (come sulla X-T3), ma in questo caso ci sarà un ritaglio (crop) di 1,25x.

La batteria NP-W126S attualmente in uso sulla X-T3 è stata valutata per un massimo di 390 scatti con una singola carica. La nuova NP-W235 dovrebbe raggiungere i 500 scatti (o fino a 600 quando si utilizza la fotocamera in modalità eco). Si tratta di un enorme miglioramento dell’autonomia della fotocamera e dovrebbe facilmente accontentare la maggior parte degli utenti.

Se il documento trapelato si dimostrasse corretto, la X-T4 sarà leggermente più grande del modello precedente, nonostante la batteria maggiorata. La X-T4 misura 134.6 (W) x 92.8 (H) x 63.8 (D) mm, rispetto ai 132.5 x 92.8 x 58.8 mm della X-T3, ma peserà 607 grammi inclusa scheda e batteria (68 grammi in più rispetto al modello attuale).

Il documento conferma anche che la X-T4 ha una risoluzione di 1,62 milioni di punti rispetto agli 1,04 milioni di punti del modello precedente. Tuttavia, non viene fatta nessuna menzione in merito al display ad angolo variabile trapelato nei giorni scorsi.

Se le specifiche trapelate si rivelassero corrette e tutto il resto venisse ereditato dalla X-T3, la nuova X-T4 potrebbe essere un modello davvero interessante.