Fujifilm: X-T4 aggiorna le prestazioni di X-T3 con nuove specifiche

La presentazione della Fujifilm X-T4 è ormai vicina e nel frattempo sono emerse nuove indiscrezioni che chiariscono due caratteristiche principali della fotocamera (la nuova batteria e il nuovo schermo), che affermano che il nuovo modello sarà in grado di scattare più velocemente rispetto alla X-T3.

Una nuova immagine a colori di Fuji Rumors, che è sostanzialmente la stessa di quelle in bianco e nero che abbiamo visto ieri, mostra la nuova batteria della Fujifilm X-T4. Come potete notare dalla foto in basso, la batteria è leggermente più grande rispetto a quelle attuali di Fujifilm e assomiglia un po’ a quelle della serie Z di Nikon.

Secondo le specifiche trapelate, la batteria ha una capacità di 2200 mAh, che è molto superiore agli attuali 1200 mAh, quindi l’autonomia della X-T4 dovrebbe essere migliore.

Fuji Rumors afferma di essere a conoscenza anche delle nuove specifiche della X-T4, sostenendo che la raffica sarà di ben 15 fps, rispetto agli 11 fps della X-T3. L'incremento di velocità rispetto al modello precedente sarà certamente utile nella fotografia di sport e di azione.

Un'altra specifica trapelata è che il nuovo schermo posteriore orientabile avrà una risoluzione di 1,62 milioni di punti, rispetto ai 1,04 milioni di punti del modello precedente. Tuttavia, la scelta del nuovo schermo potrebbe essere discutibile, poiché il design orientabile è buono per i video, ma potrebbe risultare più lento da estrarre per coloro che vogliono scattare foto da angolazioni alte e basse.

(Image credit: Fuji Rumors)

Può sostituire la X-T3?

L'ultima informazione trapelata è che la Fujifilm X-T4 avrà probabilmente una nuova modalità di simulazione film chiamata Bleach Bypass.

Le simulazioni cinematografiche sono un effetto fotografico chimico che l’azienda ha riproposto ora in digitale tramite software direttamente nella fotocamera. La modalità Bleach Bypass, che potrebbe essere il nome di una band grunge anni 90, con chiaro riferimento ai Nirvana che hanno fatto una canzone di successo dal nome Bleach, modifica l’immagine riducendo esposizione e saturazione, ma ha aumentato contrasto e granulosità. La modalità funziona meglio se le foto scattate sono leggermente scure.

Se queste indiscrezioni, unite alle precedenti, risultassero infine vere, vuol dire che sappiamo quasi tutto della nuova Fujifilm X-T4, a parte ovviamente i prezzi e la disponibilità. Si prevede che la fotocamera abbia lo stesso sensore da 26 MP della Fujifilm X-T3, un buffer più grande per lo scatto continuo e un corpo leggermente più grande, realizzato per contenere l'IBIS e il nuovo schermo.

Non è chiaro se Fujifilm manterrà o meno la X-T3 in vendita insieme alla nuova X-T4. Essendo fotocamere simili, la X-T3 potrebbe continuare a essere disponibile per coloro che non hanno bisogno dell’IBIS o delle migliori prestazioni video. Lo scopriremo sicuramente il 26 febbraio e vi forniremo tutte le notizie ufficiali.