Framework presenta i primi portatili con CPU aggiornabile

Framework ha annunciato nuovi aggiornamenti hardware per la sua linea di notebook DIY che dovrebbero migliorare notevolmente le prestazioni. Questi aggiornamenti possono essere installati nei modelli più vecchi e riguardano le schede madri: il primo permetterà di installare che le CPU Intel di 13a generazione; il secondo consentirà di utilizzare le CPU AMD sui portatili Framework.

I chip Intel di 12a generazione utilizzati nei precedenti portatili Framework influivano negativamente sull'autonomia, ma il produttore ha dichiarato che i chip di 13a generazione sono molto più efficienti e le "ottimizzazioni del firmware" miglioreranno ulteriormente la durata della batteria.

L'aggiornamento di AMD è un po' più misterioso, ma sappiamo che combinerà CPU Zen 4 e grafica integrata utilizzando l'architettura RDNA3 di AMD di ultima generazione, che darà al portatile un notevole incremento delle prestazioni.

Framework è più avanti di Microsoft e Apple

Framework ha fatto e continua a fare ciò che molti altri produttori di computer portatili dovrebbero. Una delle caratteristiche peggiori dei computer portatili è il fatto che non sia possibile aggiornare facilmente i componenti che diventano obsoleti, come le CPU, le GPU o persino le schede madri.

Ma Framework ha creato un portatile che può essere aggiornato con nuovi componenti mantenendo la stessa base modulare: un colpo di genio. Ancora meglio è la facilità e l'accessibilità dello smontaggio, che è il principale ostacolo alla manutenzione fai-da-te dei computer portatili, ammesso che il produttore lo permetta.

Negli ultimi anni, Microsoft ha finalmente allentato le maglie, consentendo agli utenti di aprire i propri laptop Surface SE e di ripararli, presentando persino i passaggi in un video di istruzioni, anche se il gigante tecnologico non ha chiarito se ciò possa invalidare la garanzia. Per quanto riguarda gli altri prodotti Microsoft, invece, gli utenti sono ancora costretti a ricorrere a servizi di riparazione di terze parti.

È comunque meglio di Apple che si è rifiutata di cambiare la propria posizione riguardo al diritto alla riparazione quando si tratta di MacBook e Mac e offre il servizio di riparazione Apple Self Service solo per alcuni iPhone.

Per chiarire, il diritto alla riparazione significa che i consumatori hanno a disposizione gli strumenti, le conoscenze e il margine di manovra legale per riparare la propria tecnologia e il proprio hardware, un movimento che è diventato sempre più popolare con la diffusione dei computer portatili. Rispetto a due aziende multimiliardarie, Framework è anni luce avanti a loro in termini di progresso.



Dell ha una propria versione dei laptop fai-da-te di Framework, chiamata Concept Luna, che offrirebbero le stesse caratteristiche. Dell si è persino vantata di poter smontare un portatile in due minuti e guardare il processo in diretta è piuttosto impressionante. Tuttavia, Dell non ha reso pubblico il progetto e non ha nemmeno annunciato una data di uscita, il che significa che si tratta ancora solo di un'idea.