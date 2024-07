AMD conferma che le CPU Ryzen 9000 saranno in vendita il 31 luglio, ma si tratta ancora di ipotesi sui prezzi dei chip Zen 5

AMD ha confermato che i suoi processori Ryzen 9000 usciranno il 31 luglio e ci ha fornito qualche dettaglio in più sulle CPU di nuova generazione.

Come già sapevamo, la line-up iniziale di questi processori Zen 5 - che continueranno a utilizzare il socket AM5 - sarà composta da quattro modelli. Si tratta dei modelli di fascia alta Ryzen 9 9950X e Ryzen 9 9900X, oltre a Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X, due modelli chiave per gli acquirenti più tradizionali.

Non è una grande sorpresa che la data del 31 luglio sia stata annunciata da AMD, ma avevamo bisogno di una conferma ufficiale per esserne certi. In precedenza, le voci di corridoio hanno fatto circolare questa data e diversi rivenditori hanno messo in vendita chip Zen 5 con l'uscita prevista per lo stesso periodo.

Inoltre, recentemente abbiamo visto foto di processori Ryzen 9000 in scatola che sono già comparsi presso i rivenditori. (Prima d'ora AMD aveva detto solo che le CPU Zen 5 sarebbero arrivate a luglio).

Purtroppo, AMD non ha ancora fornito dettagli sui prezzi, anche se, come sempre, le voci di corridoio si sono concentrate su questo argomento. La sensazione è che AMD probabilmente non cambierà di molto i prezzi rispetto alle attuali CPU Ryzen 7000.

AMD torna sui suoi passi in termini di specifiche e di aumento dell'IPC che Ryzen 9000 fornirà in media, pari al 16% rispetto a Ryzen 7000: una serie di guadagni di tutto rispetto, in altre parole, per tutta la nuova gamma Zen 5.

Ci sono comunque alcuni elementi interessanti, tra cui l'introduzione ufficiale di "Curve Shaper", una funzione di overclocking già annunciata in precedenza. Inoltre, vengono confermati i TDP dei processori Zen 5, che rimangono quelli annunciati per la prima volta da AMD al Computex, con un consumo energetico di 65W sia per il 9700X che per il 9600X.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: AMD)

Curiosità a confronto

Una breve premessa: Il TDP del Ryzen 9700X, pari a 65W, è stato ridotto rispetto ai 105W del suo predecessore (il 7700X).

Come ricorderete, il 9700X è stato oggetto di una sorta di balletto (o almeno di una canzone) quando un dirigente di AMD ha osservato che il Ryzen 7800X3D della generazione corrente sarebbe stato più veloce del 9700X per i giochi, e che questo era prevedibile. Tuttavia non sarà proprio così: facendo un passo indietro di una generazione, questo non era il caso del 5800X3D rispetto al 7700X, dove quest'ultimo era effettivamente un po' più veloce (anche se erano praticamente uguali, a dire il vero).

Quindi, sulla base di queste dichiarazioni di AMD, c'era un po' di delusione per le potenziali prestazioni di gioco del 9700X. A sua volta, questo ha portato a una voce secondo cui il Team Red potrebbe, all'ultimo minuto, aumentare il TDP del 9700X (in altre parole, accelerare i clock e ottenere prestazioni di gioco migliori di fronte alle critiche citate).

Abbiamo sempre pensato che un potenziale quasi raddoppio del TDP, sembrasse altamente improbabile, e AMD ha confermato che ciò non avverrà e che rimarrà a 65W.

Tuttavia, mentre AMD paragona il 9700X al 5800X3D (di due generazioni) nei materiali evidenziati da Wccftech - il che sembra a dir poco una scappatoia - in realtà, secondo OC3D, il Team Red ha messo il 9700X a confronto con il 7800X3D e ha scoperto che era più veloce del 2% rispetto al cavallo di battaglia 3D V-Cache della generazione attuale.

Questo non è stato suggerito in precedenza, ed è un'interessante piccola svolta alla storia. I benchmark comparativi di AMD per i giochi sono stati selezionati in maniera più accurata? Non lo sappiamo e dobbiamo aspettare di effettuare i nostri test per scoprire come si comporta il Ryzen 9700X con il suo TDP molto più basso. Se riuscisse a tenere il passo con i guadagni generazionali del 7700X, utilizzando molta meno energia, sarebbe davvero impressionante, ma finché non vedremo la CPU in azione, ci riserviamo di giudicare, come sempre.

In ogni caso, chi è alla ricerca di una CPU di fascia media per un PC da gioco probabilmente vorrà comunque aspettare la 9800X3D, soprattutto perché la prossima generazione di X3D potrebbe arrivare già a settembre, in teoria.