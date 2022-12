Dell Concept Luna è il laptop perfetto, ma ancora non esiste

Sulla scia di quanto fatto da Framework Laptop, Dell ha realizzato lo scorso anno Concept Luna: un prototipo di portatile modulare che è possibile smontare velocemente, agevolando operazioni di riparazione e aggiornamento dell'hardware. L'azienda torna adesso a mostrarci il suo prototipo, ma in versione aggiornata. Nonostante questo sia rimasto esteticamente invariato rispetto la prima iterazione, le novità sono infatti all'interno e permettono di smontare interamente il portatile in maniera anche più veloce.

Per iniziare ad aprire la scocca basta infatti un semplice spillo da inserire in un foro posizionato nella parte laterale destra del portatile, per liberare il blocco di sicurezza. Fatto questo, sarà possibile scorrere la tastiera verso l'alto e avere da subito accesso alle componenti interne. Dell ha eliminato del tutto cavi e nastri di sorta: è infatti possibile estrarre velocemente la batteria, la scheda madre, gli altoparlanti e altre parti attraverso un pratico sistema pop-up, rendendo qualsiasi operazione estremamente semplice e facile.

A poter essere sostituito è naturalmente anche il display, alla stessa maniera di come è possibile aprire la scocca: basterà infilare uno spillo in un foro situato nella parte inferiore dello schermo, per poter sfilare via il display dal telaio. Il design, è in questo modo, particolarmente votato alla facilità di manutenzione e riparazione, dando la possibilità di un eventuale aggiornamento hardware e di allungare notevolmente la vita della macchina.

Image 1 of 3 (Image credit: Dell) (Image credit: Dell) (Image credit: Dell)

Un'altra novità fondamentale è la presenza di un raffreddamento attivo, che consente di ospitare hardware più spinto per quanto riguarda la potenza. La prima versione del concept di Dell era infatti dotata di un sistema di dissipazione passivo che, per quanto silenzioso, limitava molto il notebook da questo punto di vista.

Allo stato attuale, purtroppo, l'idea dell'azienda rimane ancora un concept. Framework Laptop vende in realtà già da tempo portatili modulari, ma sfortunatamente non è commercialmente attiva nel mercato Europeo, il che rende difficile acquistarne uno. La speranza è quindi quella di poter vedere da parte di Dell una concreta proposta pronta per debuttare nel mercato.