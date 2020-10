EOS 5DS, Canon sarebbe pronta a interrompere la produzione

Lanciate nel febbraio 2015, le Canon EOS 5DS e EOS 5DS R avevano lo scopo di colmare il divario tra i corpi macchina professionali e quelli per gli appassionati.

Tuttavia, sembra che il loro tempo sia giunto alla fine, infatti Canon Rumors riporta che il produttore è ora pronto a staccare la spina dalla produzione della vecchia linea EOS 5DS. Molti fan di Canon in realtà già se lo aspettavano, in particolare dopo l'annuncio dell'ammiraglia EOS R5, che sembra essere un sostituto mirrorless per la linea 5D full frame ad alta risoluzione.

Non è solo la R5 che potrebbe fermare la produzione della linea 5DS: la EOS 5D Mark IV si è dimostrata una fotocamera molto popolare per i fan di Canon, spingendo la 5DS a livello globale.

Detto questo, Canon non sembra aver ancora chiuso la partita con le reflex, ha infatti lanciato tre nuovi corpi macchina di recente: la EOS 90D nel 2019, la EOS 1D X Mark III e la EOS 850D quest'anno. E in passato, un modello chiamato EOS 5D Mark V apparve persino nella tabella di marcia interna dell'azienda.

Riempiendo una nicchia

Abbiamo contattato Canon per un commento ufficiale riguardo queste notizie e ci ha assicurato che sono solamente i classici rumors di questo periodo. Canon è ancora entusiasta di ricordare ai clienti che sia la 5DS che la 5DS R resteranno disponibili sugli scaffali anche il prossimo futuro.

La 5DS e la 5DS R sono praticamente identiche sotto ogni punto di vista, con la sola eccezione di un filtro ottico aggiuntivo sul sensore full frame da 50,6 MP, che consente alla 5DS R di catturare ancora più dettagli rispetto al modello di base.

Al momento del lancio, queste erano alcune delle migliori fotocamere Canon in circolazione, ora hanno invece qualche anno alle spalle. Nel 2015, il processore di immagini Digic 6 di Canon è stato l'ultimo motore dell'arsenale dell'azienda, ma ormai risulta indietro di due generazioni: sebbene entrambe le fotocamere abbiano due ottimi processori sotto il cofano per migliorare le prestazioni.

A bordo di entrambi i modelli è disponibile solo l'acquisizione video 1080p e una velocità di scatto di soli 5 fps. Questi valori erano assolutamente accettabili alcuni anni fa, ma ci sono fotocamere più economiche di diversi produttori, inclusa Canon stessa, disponibili oggi con specifiche migliori.

Detto questo, se Canon deciderà che è il momento di interrompere la produzione della linea 5DS, è probabile che il prezzo delle fotocamere esistenti scenderà in modo significativo e che i fotografi in erba saranno in grado di fare ottimi affari.