Ecco un bel portatile con GPU Nvidia, a un prezzo super invitante

MSI Prestige 15 A12UC-043IT a 1.799,00€ 1.249,00€ (Si apre in una nuova scheda)

MSI Prestige 15 A12UC-043IT è un portatile da gaming abbastanza dotato, che equipaggia una CPU (Si apre in una nuova scheda) Intel Core i7-1280P con 14 core (8 P-Core + 6 E-Core), insieme a 16GB di RAM DDR4 e una GPU Nvidia GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata.

Essendo pensato per il gioco, non mancano le ultime tecnologie in ambito connettività, come il WiFi 6E e il Bluetooth 5.2, al fine di assicurare la latenza più bassa possibile durante le sessioni di gioco e il collegamento di dispositivi senza fili, come mouse (Si apre in una nuova scheda) o cuffie (Si apre in una nuova scheda).

Sono inoltre presenti due slot M.2, con supporto al PCI-E Gen 4 per il primo e Gen 3 per il secondo, permettendo in questo modo di collegare fino a due veloci unità SSD (Si apre in una nuova scheda) NVMe.

La connettività include 2 porte Thunderbolt 4, 2 USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1 lettore microSD e una HDMI 2.0. È infine disponibile il supporto a Windows Hello, oltre a una fotocamera a infrarossi e un lettore d'impronte.