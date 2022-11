Completa la tua postazione gaming con questa soundbar in offerta

Se state cercando la prossima periferica per dare un tocco in più alla vostra postazione da gaming, il Black Friday potrebbe proporvi la soluzione adatta alle vostre esigenze. In particolare, il Black Friday Amazon, scattato ufficialmente in data 18 novembre.

Trust Gaming GXT 619 è una soundbar già di per sé economica (39,99€) e lo sconto offerto di 10 euro, il 25%, si adatta bene a quel piccolo acquisto spensierato da affiancare a tastiera e mouse gaming.