Black Friday 2022, i migliori notebook MSI in offerta

Il Black Friday 2022 è sempre più vicino, e molte aziende hanno iniziato a scaldare i motori per le imminenti giornate di sconti.

Molti utenti stanno aspettando i saldi del Black Friday per acquistare nuovi gadget e prodotti tecnologici a prezzi ridotti, anticipare i regali di Natale e, perché no, rinnovare il proprio computer portatile , che sia un notebook gaming o una delle migliori workstation portatili .

MSI e tra i migliori marchi al mondo nel settore dei personal computer, ed è anche tra quelli che hanno deciso di anticipare il Black Friday con alcune interessantissime offerte sui propri laptop, sia gaming che per creator e professionisti.

I prodotti MSI denotano sempre un ottimo livello di qualità, con componenti premium e una grande attenzione agli aspetti costruttivi, fin nei minimi dettagli.

Un altro grande vantaggio dei notebook MSI con schede RTX 3000 è che potrete godervi un’ottima potenza di rendering, ideale se vi occupate di content creation, ma anche le ultime tecnologie gaming di Nvidia, ovvero Ray Tracing e DLSS. Grazie a queste due funzionalità, avrete la possibilità di godervi effetti di luce e rifrazione molto realistici e immersivi. Il Ray Tracing, infatti, consente alla scheda di simulare il comportamento della luce nel mondo reale. Gli effetti sono strabilianti: riflessi, pozze d’acqua, ombre, tutto assume un realismo incredibile.

Grazie al Deep Learning Super Sampling, o DLSS, poi, le schede RTX di Nvidia permettono di raggiungere una fluidità senza paragoni, una funzionalità estremamente utile per ovviare alle richieste di risorse del Ray Tracing. Con il DLSS, le schede effettuano il rendering a una risoluzione inferiore, per poi effettuare un upscaling intelligente e assistito da IA. In questo modo, sfruttando i Tensor Core sviluppati appositamente per questo scopo, le RTX consentono di raggiungere frame rate elevati anche in 4K e 8K.

Che siate gamer o no, dunque, con i notebook MSI avrete tutta la potenza necessaria per lavorare a progetti grafici e/o video complessi, ma anche fare una pausa rigenerante e divertirvi con i migliori giochi AAA del momento, senza compromessi.

Vediamo insieme le migliori offerte del momento di MSI, in attesa dell'inizio del Black Friday 2022.

Che giorno è il Black Friday 2022? Venerdì, 25 novembre, ma le offerte partiranno sicuramente prima. Alcuni store hanno già iniziato ad anticipare i saldi

A seguire, abbiamo elencato le migliori offerte Black Friday dei notebook MSI.

Tra questi, troverete anche dei notebook pensati per la content creation, più potenti e dalle specifiche superiori, con cui potrete giocare anche ai più recenti, nonché dedicarvi alle applicazioni e i flussi di lavoro più impegnativi.

I portatili MSI in elenco hanno tutta la potenza che serve per essere usati ogni giorno senza nessun inconveniente.

Partiamo subito, dunque, con i notebook MSI in offerta per il Black Friday.

Black Friday MSI - I migliori notebook in offerta

MSI Summit E16 Flip Un notebook pensato per i creativi Formato: 16" | Schermo: QHD, 165 Hz, 100% touch | CPU: Intel I7 1280P | GPU: Nvidia RTX 3050 Max-Q 4GB GDDR6 | RAM: 32GB LPDDR5 | Archiviazione: SSD M.2 PCie 4, 1 TB

MSI Summit E16 Flip ha un design unico pensato per i creativi. Infatti, le cerniere consentono un'apertura a 360°, in modo da utilizzare il laptop come se fosse un enorme tablet, con tanto di penna MSI ad aggancio magnetico. Ideale per prendere appunti, disegnare bozzetti e molto altro.

Un aspetto davvero notevole è la sua versatilità, con specifiche che potranno farvi godere anche lo streaming di contenuti multimediali e delle sessioni di gaming senza troppe rinunce dal punto di vista grafico. Questo si traduce anche nella possibilità di effettuare operazioni di rendering, ad esempio se vi occupate di content creation, senza problemi, con velocità elevate, grazie alla potenza di calcolo offerta dai notebook MSI.

Oggi MSI Summit E16 Flip ha uno sconto del 17% su Amazon (Si apre in una nuova scheda), approfittatene!

MSI Summit E16 Flip su Amazon a €1.899 anziché €2.299 (Si apre in una nuova scheda)

MSI Prestige 15 Un buon portatile professionale da tenere in considerazione Formato: 15,6" | Schermo: FHD, 100% sRGB | CPU: Intel I7-1280P 14 core | GPU: Nvidia RTX 3050 Ma

MSI Prestige 15 è un ottimo portatile professionale, una solida scelta grazie alla performance che è in grado di offrire in ambito produttivo, ma non solo. MSI Prestige 15 è un portatile che si rivela ottimo per gli ambiti professionali, ma si presta anche al gaming, grazie alla GPU Nvidia della serie RTX 3000.

Progettato per la portabilità, mette sul tavolo un touchpad di grandi dimensioni, e una tastiera pensata in particolare per chi deve digitare molte ore al giorno, non necessariamente nella comodità di un ufficio.

Il portatile gestisce senza alcun problema le sessioni di lavoro impegnative, ad esempio applicazioni di video e foto editing, grazie al moderno processore e alla GPU Nvidia. Nessun problema, ovviamente, con le attività riguardano la posta elettronica, i fogli Excel o i documenti di testo, situazioni in cui è anche piacevole da utilizzare.

A proposito di prestazioni, è presente all'appello anche una connessione Thunderbolt, che permette di collegare periferiche di livello professionale e avere il massimo della velocità.

Molto buona anche l’autonomia, con una batteria che permette di lavorare diverse ore senza preoccuparsi di trovare una presa d corrente.

MSI Stealth 15M Un ottimo notebook per giocare in FHD Formato: 15,6" | Schermo: FHD, 144 Hz | CPU: Intel I7-1260P | GPU: Nvidia RTX3060 Max-Q 6GB GDDR6 | RAM: 16 GB DDR4 3200MHz | Archiviazione: SSD M.2 PCie 4, 1 TB

MSI Stealth 15M è un laptop leggero e sottile, con GPU RTX 3060 e una tastiera comoda, con una buona selezione di porte. Grazie alla funzione feature matrix, è possibile collegare fino e tre monitor esterni, sia per lavorare sia per giocare.

Se volete spendere meno dei modelli più pompati e godervi i giochi più recenti con impostazioni medio-alte in Full HD, allora Stealth 15M potrebbe fare al caso vostro.

Attualmente, lo trovate su Mediaworld con un ottimo sconto!

MSI Stealth 15M a €1.699 anziché €1.899 (Si apre in una nuova scheda)

MSI GF63 Thin Un portatile gaming leggero ed economico Formato: 15,6" | Schermo: LCD FHD | CPU: Intel I7-11800H | GPU: Nvidia RTX 3050 4GB | RAM: 16 GB DDR4 | Storage: 512 GB, SSD

Cercate un portatile gaming economico con prestazioni elevate, senza ventole eccessivamente rumorose e con una tastiera reattiva? MSI GF 63 Thin è il prodotto giusto, nonostante l’autonomia migliorabile.

In ogni caso, MSI GF 63 Thin resta uno dei migliori portatili gaming economici disponibili al momento. L’estetica è più sobria rispetto al classico portatile da gaming e presenta delle finiture di colore rosso con retroilluminazione della tastiera. MSI GF 63 Thin è adatto ad essere utilizzato anche in ambienti di lavoro. Le specifiche non gli permettono di editare video in 4k o affrontare carichi di lavoro elevati, ma non ha difficoltà a svolgere le normali operazioni da ufficio.

La nostra recensione: MSI GF63 Thin

MSI GF63 Thin a €999 anziché €1.349 (Si apre in una nuova scheda)