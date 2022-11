Due Nvidia GeForce RTX 3060 da 12GB a un prezzo super conveniente

Chi è alla disperata ricerca di una GPU, un componente non di certo economico visto l'andazzo degli ultimi due anni, può approfittare di questo Black Friday 2022 per riuscire finalmente a portare a casa una buona soluzione a un prezzo veramente interessante.

Parliamo di queste due Nvidia GeForce RTX 3060 da 12GB di VRAM, che rappresentano un'ottima opzione per giocare al massimo della grafica, a risoluzione 1080p, con tutti i più recenti titoli tripla A. Nonostante si tratti dell'architettura Ampere di passata generazione, questa è infatti ancora più che prestazionalmente valida e perfetta per assemblare degli ottimi PC da gioco con un buon rapporto prezzo/prestazioni.

Il denaro risparmiato grazie a questa offerta può in questo modo essere speso per l'acquisto di altre componenti importanti, come una delle migliori CPU, una capiente e veloce configurazione RAM, delle performanti unità SSD NVMe o un ottimo dissipatore per raffreddare il sistema.

(Si apre in una nuova scheda) MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12GB a 661,20€ 468,69€ (Si apre in una nuova scheda) La GeForce RTX 3060 di MSI è un'ottima GPU di fascia media, con 12GB di VRAM su un bus di 192-bit e velocità di 15 Gbps. Il processore grafico integra 3584 CUDA Core e ha una frequenza massima di 1837 MHz. Supporta fino a 4 schermi, attraverso 3 porte DisplayPort 1.4a e 1 HDMI 2.1 (4K a 120Hz). È raffreddata da un dissipatore con flusso d'aria ottimizzato e due ventole silenziose da 100mm. Le dimensioni sono di 276 x 131 x 51 mm.

(Si apre in una nuova scheda) MSI Geforce Rtx 3060 Ventus 2X 12G OC a 436,02€ (Si apre in una nuova scheda) Come per il precedente modello, questa variante include la stessa VRAM da 12GB e il medesimo processore grafico, ma differisce per una frequenza leggermente inferiore di 1807 MHz e una maggiore propensione all'overclock. Rimane invariata anche la connettività, mentre le dimensioni sono di 235 x 124 x 42 mm.

