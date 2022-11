Un'offerta imperdibile per un notebook gaming di fascia alta

I prodotti MSI sono tra i migliori notebook gaming in circolazione e, grazie alle offerte del Black Friday, Unieuro propone un buon modello di fascia medio-alta in sconto del 37%. Il risparmio è sostanzioso, si tratta infatti di 500 euro in meno per un portatile destinato a durare.

La scheda video appartiene alla serie 3000 di Nvidia, accompagnata da un SSD da 1TB e processore Intel Core i7.

Ricordiamo ai lettori che le offerte durano fino a lunedì prossimo quando l'evento di novembre si chiuderà con il Cyber Monday.