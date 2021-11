Black Friday Giochi Nintendo Switch

Nintendo ha aggiornato il proprio elenco dei 10 giochi Nintendo Switch più venduti e ci aspettiamo di vederne almeno qualcun in sconto durante il Black Friday 2021 e il Cyber Monday.

La console portatile di Nintendo continua a essere molto popolare, e sicuramente i suoi giochi saranno molto ricercati durante la giornata di sconti del 26 novembre. Vi consigliamo di tenere d'occhio la nostra pagina dedicata al Black Friday Switch.

Il Black Friday è un'ottima occasione per comprare qualche gioco per Switch, sebbene i titoli first-party di Nintendo vadano raramente in forte sconto. A differenza di molti dei migliori giochi PS5 e Xbox Series X, i giochi Switch tendono a mantenere un certo prezzo e spesso restano sul prezzo consigliato per svariati anni. In ogni caso, un possibile sconto, anche piccolo, resta sempre ben accetto.

D'altronde, qualcuno di voi potrebbe aver già preso una Switch OLED e vuole godersi i titoli più amati della piattaforma sul nuovo schermo.

Dunque, quali fra i giochi Nintendo Switch più venduti andranno in promozione? Vale la pena comprarli ora o attendere l'inizio del Black Friday? Diamo un'occhiata ad alcune delle offerte dell'anno scorso e agli sconti anticipati che potrebbe valere la pena prendere in considerazione.

1. Mario Kart 8 Deluxe - 38,74 di copie vendute

Il fenomeno dei go kart di Nintendo è diventato il gioco Switch più venduto di sempre, superando l'inossidabile Mario Kart Wii. La versione Deluxe per Switch ha venduto ben 38,74 milioni di copie, mentre il predecessore su Wii si è fermato a 37,38 milioni. Considerata la base di utenti di Switch, si tratta di un risultato encomiabile.

Mario Kart Deluxe è stato incluso anche in bundle con la console Nintendo Switch, ma non ci aspettiamo grossi sconti su quel versante, vista la carenza di componenti e unità. Tenete d'occhio TechRadar comunque, perché non si sa mai!

Mario Kart 8 Deluxe a €59,91 Mario Kart 8 Deluxe a €59,91

È possibile che il prezzo scenda ancora durante il Black Friday, ma se proprio non potete aspettare, quasi dieci euro in meno per un first-party Nintendo non è male. Fra i vari store, questa è l'offerta migliore al momento.



2. Animal Crossing: New Horizons - 34,85 di copie vendute

Le offerte per Animal Crossing: New Horizons non potrebbero arrivare in un momento migliore. Nintendo ha appena rilasciato un aggiornamento 2.0 gratuito, che aggiunge una nuova caffetteria gestita dal piccione Brewster, l'opzione di viaggiare verso una nuova isola generata casualmente tramite la tartaruga Kapp'n (una volta al giorno) e varie altre piccole modifiche che vanno a rimpolpare i contenuti di gioco.

L'aggiornamento coincide anche con il nuovo DLC Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise, ricco di tante nuove attività, tanto da poter essere considerato anche un piccolo sequel.

Non dubitiamo della rinnovata popolarità di Animal Crossing: New Horizons e l'abbiamo visto in sconto durante il Black Friday dell'anno scorso. C'è già qualche offerta al momento, ma il prezzo potrebbe calare ancora durante il Black Friday 2021.

Animal Crossing: New Horizons a €69,99 Animal Crossing: New Horizons a €69,99

Animal Crossing: New Horizons sarà quasi certamente scontato ancora durante il Black Friday, dunque vi consigliamo di aspettare.

3. Super Smash Bros. Ultimate - 25,71 milioni di copie vendute

Super Smash Bros. Ultimate potrebbe aver ricevuto l'ultimo lottatore DLC con l'arrivo di Sora da Kingdom Hearts, ma ciò non toglie che potrebbe essere uno dei titoli più desiderati al Black Friday.

Con un roster di personaggi provenienti da quasi tutte le piattaforme e i titoli videoludici più popolari, la popolarità di Super Smash Bros. Ultimate è più che evidente: chi non vorrebbe vedere i propri personaggi sfidarsi fra loro?

Gli sconti su questo titolo sono abbastanza rari, dunque se lo trovate anche a 10 euro in meno, non esitate.

Super Smash Bros. Ultimate a €59,99 Super Smash Bros. Ultimate a €59,99

Come prevedibile, al momento è venduto e spedito da Amazon a prezzo pieno, con qualche venditore terzo che propone qualcosa in meno (controbilanciato però dalle spese di spedizione). Speriamo in qualche ribasso durante il Black Friday.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 24,13 milioni di copie vendute

Se c'è un esempio di un gioco Nintendo che non cala mai di prezzo, è sicuramente The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nonostante risalga a marzo 2017, uscito insieme alla console stessa, quest'avventura open world va raramente in saldo, restando quasi sempre a prezzo pieno.

Certo, tutto ciò che il gioco ha da offrire giustifica anche il prezzo pieno, d'altronde stiamo parlando di un titolo che rientra tranquillamente nell'Olimpo dei capolavori mai prodotti nella storia del medium.

Ma Breath of the Wild andrà in sconto al Black Friday? Forse, ma non ci aspettiamo chissà quale offerta eclatante.

Breath of t Breath of the Wild a €69,99

Non vedere alcuno sconto su un gioco del 2017 lascia un po' con l'amaro in bocca. Tuttavia, difficilmente lo vedremo scendere più di tanto.

5. Pokémon Spada/Pokémon Scudo - 22,64 milioni di copie vendute

Ci aspettiamo qualche sconto anche per questi due titoli della serie Pokémon. Però non sono i titoli migliori della serie e a fine anno arriveranno Perla Splendente e Diamante Lucente, che promettono di riportare la serie ai fasti classici.

Pokémon Spada/Scudo a €49,98 anziché €59,99 Pokémon Spada/Scudo a €49,98 anziché €59,99

Pokémon Spada/Scudo è andato in sconto lo scorso Black Friday, potrebbe dunque valere la pena attendere. Qui trovate Pokémon Scudo



6. Super Mario Odyssey - 21,95 milioni di copie vendute

Super Mario Odyssey è un gioco incredibile. Ci aspettiamo di vedere uno sconto di almeno €20 durante il prossimo Black Friday e non ci sorprenderebbe di vedere qualche bundle con la console.

Super Mario Odyssey a €49,90 anziché €59,99 Super Mario Odyssey a €49,90 anziché €59,99

Al momento lo trovate a dieci euro in meno su Amazon, ma secondo noi il prezzo potrebbe calare ulteriormente in occasione del Black Friday 2021 del 26 novembre.

7. Super Mario Party - 16,48 milioni di copie vendute

Super Mario Party è un gioco che ha scalato le classifiche molto in fretta. Si tratta di un gioco per tutta la famiglia che vi farà sfruttare al massimo i Joy-Con.

Visto l'arrivo di Mario Party Superstars, che per noi è superiore come titolo, ci aspettiamo degli sconti interessanti.

Super Mario Party a €44,99 anziché €49,99 esaurito Super Mario Party a €44,99 anziché €49,99

Al momento lo sconto non giustifica l'acquisto, secondo noi. Siamo abbastanza fiduciosi però, in occasione del Black Friday potrebbe andare davvero in sconto.

9. Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon Let’s Go, Eevee! - 13,83 milioni di copie vendute

Una versione più casual dei classici Pokémon, adatta soprattutto ai più piccoli. Esiste in due versioni, rispettivamente dedicate a Pikachu e Eevee: il gioco è identico, cambia solo il mostriciattolo che accompagna il/la protagonista.

Siamo quasi certi che andrà in sconto per il Black Friday.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! a €46,99 Pokémon: Let's Go, Pikachu! a €46,99

Al momento non c'è uno sconto sostanzioso, ma vi consigliamo di tornare a controllare per il Black Friday. Qui trovate la versione Eevee!

9. Splatoon 2 - 12,68 milioni di copie vendute

Se cercate un shooter online originale, Splatoon 2 fa al caso vostro. Qui non c'è violenza e sangue, ma tanto, tanto inchiostro!

Si tratta di uno dei migliori giochi multiplayer per la console e va spesso in sconto, pertanto va tenuto d'occhio per il Black Friday!

Splatoon 2 a €49,98 anziché €59,99 Da tenere d'occhio Splatoon 2 a €49,98 anziché €59,99

Al momento lo sconto è alquanto trascurabile, ma quasi sicuramente il prezzo scenderà ancora per il Black Friday 2021.

10. Ring Fit Adventure - 12,21 milioni di copie vendute

Ring Fit Adventure è uno dei migliori giochi per il fitness. Ha un costo leggermente superiore alla media, ma include un paio di accessori che vi permetteranno di allenarvi (davvero!) e sudare parecchio.

Tentelo d'occhio perché tende ad andare in sconto durante il Black Friday..

Ring Fit Adventure a €68,80 anziché €79,99 esaurito Ring Fit Adventure a €68,80 anziché €79,99

Al momento risparmiate circa 11 euro sul prezzo di listino, considerato che va spesso in sold out, potrebbe valere la pena prenderlo in considerazione. Altrimenti, aspettate il Black Friday, probabilmente il prezzo scenderà ancora.