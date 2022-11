La suite di produttività Microsoft include un'ampia gamma di strumenti che consentono di creare e modificare documenti di testo, tabelle di calcolo, presentazioni e molto altro ancora, tutto in un unico pacchetto.

Di recente abbiamo eletto Microsoft 365 come migliore app per la produttività, ma per accedere a tutte le funzioni dell’erede di Microsoft Office è necessario sborsare 70 euro all’anno per confermare l’abbonamento, una volta scaduta la prova gratuita di 30 giorni. Se invece volete acquistare la licenza perpetua, i prezzi variano tra i 149 e i 579 euro. Non tutti sono disposti a spendere una cifra simile, motivo per cui vi invitiamo a considerare l’idea di acquistare Office 2021 tramite un rivenditore diverso da Microsoft; tra i molti, il nostro partner Mr Key Shop offre prezzi eccellenti, consegne veloci e assistenza in italiano.

La suite di produttività Microsoft costituisce un’alternativa validissima e dispone di strumenti che possono soddisfare sia gli utenti domestici sia quelli professionali, consentendo al contempo di risparmiare notevolmente rispetto a Microsoft 365.

Perchè conviene acquistare un codice product Key Office 2021

Ci sono diversi modi per procurarsi una licenza di Office 2021 legalmente ma, a nostro avviso, il più pratico ed economico consiste nel comprare una product Key da un rivenditore autorizzato. Avrete una licenza che varrà per anni, senza dover pagare abbonamenti.

Acquistando un codice product Key di Office 2021 potrete installare e iniziare ad utilizzare la vostra suite di produttività in pochi minuti. Dovrete solo trovare il negozio online con i prezzi migliori, scegliere la versione di Office 2021 che preferite ed effettuare l’acquisto. Una volta ricevuta la mail di conferma con il link per il download, potete immediatamente scaricare il software e procedere all’installazione. In questo modo non dovrete attendere i tempi di spedizione o spendere cifre aggiuntive per l’installazione del prodotto da un professionista.

Acquistare Office 2021 risparmiando

Se state cercando un negozio online sicuro ed affidabile vi consigliamo di fare un giro su

Mr Key Shop . Oltre ad essere uno dei principali rivenditori di licenze online attivo nel settore da più di 18 anni, Mr Key Shop dispone di un’ampia gamma di software tra cui, oltre a trovare le migliori offerte Office, è possibile acquistare Windows 11, numerosi strumenti di sicurezza come i migliori Antivirus e le VPN dei più conosciuti produttori a livello globale. Nel catalogo di Mr Key Shop potete trovare diverse versioni di Office, dalle più recenti alle versioni Legacy come Office 2016, Office 2013 e Office 2010 nelle varianti Home & Student, Home & Business e Professional Plus. Pur non essendo aggiornate come Office 2021, le versioni legacy di Office dispongono di strumenti avanzati per la produttività e costano davvero poco, quindi se volete risparmiare e non avete bisogno di tutti gli strumenti delle ultime edizioni pubblicate da Microsoft vi consigliamo di farci un pensierino.

(Image credit: Mr Key Shop)

Qualsiasi prodotto scegliate, acquistando una licenza su Mr Key Shop potete risparmiare notevolmente sui prezzi di listino e fare compere in tutta sicurezza, ricevendo il vostro codice prodotto subito dopo il checkout. Troverete tutto ciò che vi serve nella mail di conferma e non dovrete far altro che cliccare sul link per scaricare il vostro software e seguire le istruzioni per l’installazione. La praticità del servizio e la convenienza del prezzo sono i punti forti di questo sito, motivo per cui ci sentiamo di consigliarlo ai nostri lettori a cuor leggero.

Le migliori offerte Office 2021 di oggi

Office 2021 include i migliori software Microsoft per la produttività, tra cui Excel, Word, Power Point, Outlook e molti altri. Tuttavia i prezzi che si trovano in rete variano notevolmente, e se volete acquistare una licenza legale di Office 2021 risparmiando dovrete scegliere il venditore giusto. Di base, potete cercare sui principali negozi online come Amazon o eBay, ma in entrambi i casi dovrete accertarvi che i venditori siano affidabili e verificare i feedback lasciati dagli utenti per andare sul sicuro.

A questi si aggiungono numerosi negozi online che vendono licenze software, anche se scegliendone uno a caso c’è sempre il rischio di imbattersi in dei prodotti di provenienza sconosciuta. Inoltre, sconsigliamo vivamente l'installazione di software craccati, in quanto comporta enormi rischi per la sicurezza del vostro PC e dei vostri dati.

(Image credit: Mr Key Shop)

Su Mr Key Shop potete acquistare la licenza di Microsoft Office 2021 in tutte le sue varianti, ma anche quelle di sistemi operativi come Windows 10 e Windows 11 a prezzi molto convenienti e in totale sicurezza. Nel catalogo di Mr Key trovate un vasto assortimento di pacchetti Office per Windows e Office per Mac , incluse diverse versioni legacy vendute a prezzi super scontati.

Quale versione di Office 2021 scegliere

Per scegliere la versione di Office 2021 più adatta alle vostre necessità dovrete valutare quali sono le applicazioni che usate più spesso. Ciascuna variante della suite di produttività Microsoft risponde a esigenze specifiche e si differenzia per prezzo e funzioni. Per aiutarvi a scegliere, di seguito elencheremo le app presenti in ciascuna versione del software.

Office 2021 Professional Plus:

(Image credit: Mr Key Shop)

Ideale per i professionisti che hanno bisogno di una suite completa di tutti gli strumenti per la gestione e la creazione di mail, documenti, tabelle e presentazioni.

-Word

-Excel

-Power Point

-Access

-Publisher

-Outlook

-Teams

(Supporta i documenti Open Office e consente la collaborazione da remoto)

Office 2021 Home & Business

(Image credit: Mr Key Shop)

Pensato per un uso misto casa / lavoro, ideale per la gestione di piccole attività, dispone di tutti gli strumenti classici di Office come Word, Excel, Powerpoint, Outlook e OneNote.

-Word

-Excel

-Power Point

-Outlook

-One Note

-Teams

(Supporta i documenti Open Office e consente la collaborazione da remoto)

Office 2021 Home & Student

(Image credit: Future)

Versione di Office 2021 ideale per gli studenti, ha tutti gli strumenti che servono per studiare, creare presentazioni e prendere appunti come Word, Excel e Powerpoint.

-Word

-Excel

-Power Point

-Teams

(Supporta i documenti Open Office e consente la collaborazione da remoto)

Ricordiamo che se lavorate su un Mac o MacBook dovrete selezionare le versioni Office per Mac .

Requisiti di sistema per Office 2021

Prima di acquistare una licenza di Office 2021 vi consigliamo di verificare che il dispositivo sul quale volete installarlo rispetti i requisiti di sistema.

Come acquistare Office 2021 al prezzo più basso

CPU: Processore Dual Core da 1GHz

GPU: Direct X 9 o superiore con WDDM 2.0 o versioni successive

Memoria: 4GB RAM

Archiviazione: 4GB di spazio disponibile

Display: Risoluzione minima 1280 x 768

Browser: versione aggiornata di Explorer, Chrome, Safari, Firefox o Microsoft Edge

Sistema Operativo: Windows 10 o Windows 11

Se scegliete di acquistare Office 2021 dal Mr Key Shop, la procedura è molto semplice: basterà seguire la procedura seguente. Alla fine riceverete il Product Key comodamente nella vostra casella di posta elettronica.

Cliccare su "Aggiungi al carrello"

Nel pop-up che si apre cliccare su "Vai alla cassa"

Nella pagina del Carrello inserire l'eventuale codice sconto nel campo apposito "Codice promo", poi cliccare su "Vai alla cassa" (oppure su uno dei pulsanti "Amazon Pay" o "PayPal" per passare direttamente a questi metodi di pagamento)

Inserire i dati di spedizione e fatturazione

Selezionare il metodo di pagamento preferito

Cliccare su "Concludi Ordine

(Image credit: Mr Key Shop)

Come Avviare il download di Office 2021

Come abbiamo fatto nella guida al download di Windows 11 , dobbiamo distinguere alcuni casi.

Se scegliete di acquistare la licenza di Office 2021 da Mr Key Shop, per il download di Office basta un click: nell'e-mail di consegna, insieme al codice di attivazione, vi viene fornito il link per scaricare il file di installazione. Per avviare il download basta cliccarci. Oltre al link, Mr Key Shop vi fornisce anche una guida completa per installare Office che vi accompagnerà passo passo durante il processo. Tutto molto facile.

In caso di acquisto presso un altro fornitore, vi consigliamo di procedere così:

Accedete al sito di Microsoft con il vostro account (se non ne avete uno lo potete creare al momento)

Cliccate su Avanti

Inserite il codice Product Key

Premete nuovamente su Avanti

Seguite le istruzioni che vi guideranno al download di Office

La procedura per il download di Office per Mac è simile:

Andate alla pagina Account Microsoft e accedete con le vostre credenziali Microsoft

Selezionate "Servizi e abbonamenti" in alto nella pagina

Selezionate la versione di Office che vi interessa e cliccate su "Installa"

Installare Office 2021 e attivarlo

A questo punto, per installare Office 2021, è sufficiente un doppio click sul file scaricato (ISO o .pkg) e seguire le istruzioni a monitor. Al termine della procedura, potete attivare Office inserendo il vostro product key quando vi sarà chiesto, al primo avvio di una delle applicazioni contenute nella suite.

Se avete già associato il codice Product Key di Office 2021 al vostro account Microsoft, una volta avviata l'applicazione è sufficiente loggarsi al suo interno con le proprie credenziali Microsoft: la licenza viene automaticamente riconosciuta e non è necessario inserire nuovamente il codice per attivare Office.

Si può scaricare Office 2021 gratis?

La risposta è sì, scaricare Office gratis è possibile, ma ci sono delle limitazioni. Potete scaricare il file ISO di Office da siti di terze parti, ma non avrete alcuna garanzia in termini di sicurezza e affidabilità.

Del resto, anche una volta scaricato, potrete utilizzare Office per un periodo limitato di tempo (30 giorni). Terminato il periodo di prova, dovrete necessariamente acquistare una licenza per Microsoft Office. Se decidete di non farlo potrete continuare ad aprire i file nei formati supportati, ma non sarete in grado di crearne di nuovi o modificarli.