Cyberpunk 2077 non costerà di più su PS5 e Xbox Series X

È già da un po’ che Cyberpunk 2077 è stato confermato per PS5 e Xbox Series X, ma solo ora abbiamo la conferma che non ci sarà un aumento dei prezzi sulle nuove console di prossima uscita.

Il dirigente di CD Projekt RED Michal Nowakowski ha affermato che il gioco avrà lo stesso prezzo sia sull’hardware di attuale generazione, che su quello di nuova generazione, chiarendo i prezzi durante un briefing per gli investitori (Fonte: GameSpot).

"Abbiamo aperto i preordini a 60 USD e ovviamente manterremo quel prezzo per i consumatori", ha detto Nowakowski. "Non lo cambieremo all'ultimo minuto a 70 USD. I prezzi sul mercato, potete controllare su vari siti: $59,99, €69,99 e £50."

È una buona notizia per i fan del gioco in arrivo, che sarà anche disponibile come aggiornamento gratuito su Xbox Series X tramite Xbox Smart Delivery (e su PS5) se i giocatori acquistano prima la versione per PS4 e Xbox One.

Sappiamo che Cyberpunk 2077 verrà lanciato a novembre, dopo aver subito due sostanziali ritardi dalla data di lancio iniziale che era prevista nell’aprile 2020. Ciò coinciderà con il periodo di lancio di PS5 e Xbox Series X, tanto che la nuova versione del gioco verrà presentata insieme alle console.

Aumenti in arrivo

I prezzi dei giochi di nuova generazione hanno generato molta confusione nell’ultimo periodo, poiché vari editori hanno iniziato a parlare di aumenti, mentre altri hanno deciso di mantenere i prezzi esistenti.

2K Games ha confermato che negli Stati Uniti NBA 2K21 costerà altri $10 per le console di nuova generazione, mentre Ubisoft è andata in direzione opposta, affermando che i loro giochi di nuova generazione nell'immediato futuro non avranno alcun aumento di prezzo. L'amministratore delegato di Take-Two Strauss Zelnick, nel frattempo, ha mosso ulteriormente le acque dicendo che i giochi pubblicati da Take-Two avranno un prezzo diverso a seconda del titolo.

Data la maggiore complessità dei videogiochi odierni, un aumento dei prezzi potrebbe anche essere giustificato. Tuttavia esiste il rischio, andando in questa direzione, che il costo vada ad aumentare così tanto da mettere i titoli fuori dalla portata della maggior parte dei giocatori.

Servizi come Xbox Game Pass potrebbero essere una soluzione. Si potrà scegliere di giocare con i migliori giochi a buon prezzo più avanti oppure pagare molto subito per avere l’accesso anticipato, sperando che ciò non spacchi in due il popolo dei giocatori tra abbienti e non.