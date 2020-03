Coronavirus, tutti a casa a guardare film e serie TV

Come riporta JustWatch, nei giorni scorsi è stato registrato un aumento vertiginoso degli utenti che fanno uso di piattaforme streaming come Netflix e Amazon Prime Video. Com'era prevedibile, questo mostra con chiarezza come sono cambiate le abitudini di chi risiede in Paesi dove è stata imposta la quarantena a causa dell'emergenza coronavirus.

JustWatch è un sito che si occupa di aiutarvi a trovare la piattaforma giusta per guardare legalmente qualsiasi film o serie TV vogliate, e ha analizzato come di recente il numero degli utenti attivi sia aumentato, se confrontato con i numeri dei due scorsi fine settimana. In Spagna e in Francia, i due Paesi europei che di recente hanno scelto di seguire il modello di chiusura italiano, hanno registrato l'incremento più significativo di utenti attivi sui siti per lo streaming, aumentati rispettivamente del 108% e dell'82%. L'Italia si colloca al terzo posto, con un aumento del 71%.

Germania e Regno Unito, invece, hanno registrato un aumento rispettivamente solo del 19% e del 26%. In questi Paesi spostamenti e assembramenti sono stati vivamente sconsigliati: gli utenti tendono a trascorrere più tempo a casa, anche se non sono costretti, e questo ha avuto una leggera ripercussione anche sulle loro abitudini nell'ambito dello streaming. Negli USA, che hanno ammesso un tasso di contagi simile a quello dell'Italia due settimane fa, il numero di utenti attivi è aumentato del 37%.

Disney+: 10 euro di sconto sul primo abbonamento annuale Fino al giorno prima del lancio, potete risparmiare 10 euro scegliendo l’abbonamento annuale di Disney Plus. Questa offerta scade il 23 marzo e offre 12 mesi di streaming di contenuti Disney sia vecchi che nuovi. Gli sconti Disney Plus non saranno così frequenti, quindi agite velocemente e approfittatene.Vedi offerta

Il team di JustWatch e noi di TechRadar vi ricordiamo di rimanere a casa il più possibile, cercando di uscire solo in caso di emergenza o reale necessità. Il lato positivo di questa situazione è che c'è una quantità incredibile di film, documentari, show e serie TV in grado di intrattenervi e tenervi occupati per settimane. Accedervi è semplicissimo, basti pensare ai cataloghi sconfinati delle piattaforme per lo streaming più conosciute.

Di seguito potete trovare i link alle nostre guide ai migliori contenuti reperibili su Netflix e Amazon Prime Video. Abbiamo non solo aggiunto tutte le novità arrivate sulle piattaforme nel mese di marzo, ma anche segnalato quali sono in assoluto i migliori film e le migliori serie TV disponibili, che proprio non potete perdervi.

Se pensate di aver visto tutto il possibile su Netflix, Now TV e Amazon Prime Video (anche se noi non ci metteremmo la mano sul fuoco), vi ricordiamo che dal 24 marzo in Italia arriverà la piattaforma per lo streaming Disney+. Su Disney Plus troverete i classici film d'animazione Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e i contenuti Fox. Fino al 23 marzo, inoltre, avete la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento annuale a Disney Plus con uno sconto di 10€. Avete ancora pochi giorni per approfittarne, quindi vi consigliamo di affrettarvi!

